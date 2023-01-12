Рубен Варданян не согласился с критикой в адрес российских миротворцев

Выступая на пресс-конференции в Степанакерте, глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики и бывший российский бизнесмен Рубен Варданян дал понять, что он не согласен с критикой российской миротворческой миссии, которая периодически звучит из Еревана. «Российские миротворцы действительно в тяжелой ситуации,— сказал он.— Есть возможности уточнения их мандата, чтобы был более крупный контингент. Но если бы их не было, мы были бы в более тяжелой ситуации. Мы сотрудничаем с ними во всем. Обвиняя их, мы ничего не достигнем. Миротворцы должны оставаться здесь на десятки лет, и, на мой взгляд, это единственный путь».

Отвечая на вопрос «Ъ», господин Варданян заявил, что Степанакерт готов к переговорам с Баку, но они должны касаться политических, а не технических вопросов. «Для того чтобы был диалог, он должен идти исходя из базы, на которую мы опираемся,— сказал господин Варданян в ходе пресс-конференции.— Мы сказали: мы готовы к диалогу, но не в режиме сдачи шаг за шагом того, что было оговорено не трогать, а именно диалогу, который происходит между двумя соседями. К сожалению, Азербайджан отказывается, и все разговоры, что был какой-то диалог (не имеют под собой оснований.— ''Ъ''). Он был на техническом уровне, и никаких разговоров не было, чтобы решать политический вопрос, который реально стоит перед всеми нами».

Так господин Варданян отреагировал на просьбу «Ъ» прокомментировать сегодняшние заявления премьера Армении Никола Пашиняна. Тот сказал, что «между Азербайджаном и Нагорным Карабахом должен начаться политический разговор и наши коллеги в Нагорном Карабахе не должны позволить, чтобы кто-то их обвинил в срыве конструктивного разговора или в действиях, которые делают этот разговор невозможным». Он также призвал Степанакерт «избегать политических заявлений, делающих ситуацию еще более тупиковой», чтобы не допустить новой военной эскалации.

Господин Варданян сослался на заявление Совбеза непризнанной республики, которое было опубликовано вчера, 11 января. «В контексте этих реалий ряд утверждений и мнений премьер-министра Армении, высказанных на состоявшейся накануне пресс-конференции, вызывают обеспокоенность, поскольку не соответствуют идеям общенациональной борьбы, а также позиции народа и властей Республики Арцах (армянское название Карабаха.— ''Ъ''),— говорится в нем.— Народ Республики Арцах и власти уверены, что армяне всего мира и впредь будут поддерживать решение, принятое их братьями и сестрами в Арцахе, и призывают власти Республики Армении руководствоваться исключительно позицией продвижения и защиты в международных инстанциях права народа Арцаха на самоопределение, используя все возможности и весь инструментарий международно признанного государства». «Это достаточно жесткое позиционирование, и оно отличается от позиционирования руководства Армении»,— резюмировал господин Варданян.

Глава правительства непризнанной республики фактически ушел от ответа на дополнительный вопрос «Ъ» о том, с чем связаны кадровые перестановки в Степанакерте на фоне кризиса в Лачинском коридоре. За это время был отправлен в отставку глава Совбеза Виталий Баласанян, который свободно владеет азербайджанским языком и участвовал в непубличных контактах с Баку, а также сменился министр иностранных дел. «Это решение президента. Формирование команды в условиях блокады требует неординарных шагов, объединяющих всех в одну единую команду»,— сказал он.

Кирилл Кривошеев