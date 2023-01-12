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Коммерсантъ FM
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Макрон не будет извиняться перед Алжиром за французскую колонизацию

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что не должен приносить извинения Алжиру за 132-летний период колонизации. Об этом он сообщил в интервью изданию Le Point. Однако господин Макрон выразил надежду на встречу с алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном в Париже для обсуждения совместных усилий по примирению двух стран.

Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Эмманюэль Макрон

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Я не вижу необходимости просить прощения, дело не в этом, поскольку этот жест может разорвать все связи. Самое плохое было бы сказать, что мы извиняемся, и затем идем каждый своим путем»,— сказал глава Франции газете Le Point (перевод по «РИА Новости»).

В конце января 2021 года французский историк Бенжамен Стор опубликовал доклад, «о колонизации и войне в Алжире». Документ был подготовлен по заказу, сделанному господином Макроном еще в июле 2020 года. На 150 страницах доклада историк представил шаги по примирению Франции и Алжира, исключив вместе с тем покаяние и извинения. «Была война. Извиняясь или не извиняясь, ничего уже не исправишь. Надо вернуться к истории и дать ей правильную оценку»,— подчеркнул тогда он.

Кроме того, Эмманюэль Макрон напомнил о приглашении, сделанном главе Алжира. «Я надеюсь, что президент Теббун сможет приехать во Францию в 2023 году»,— добавил он. Глава государства считает, что такой визит позволит Франции и Алжиру «продолжить работу по укреплению дружбы», которая была начата во время поездки Макрона в Алжир в августе 2022 года. Также господин Макрон обратил внимание, что «миллионы сограждан связаны с историей отношений двух стран».

Алжирские парламентарии более 15 лет пытаются провести закон, требующий извинений от Парижа за его политику, которую в Алжире приравнивают к геноциду. В октябре 2022 года Фронт национального освобождения Алжира, ведущая политическая сила североафриканской страны, потребовал, чтобы Франция извинилась за убийства французской полицией мирных алжирских демонстрантов в 1961 году в Париже.

В августе 2022 года Эмманюэль Макрон впервые за пять лет посетил Алжир. Встреча состоялась на фоне охлаждения в конце 2021 года отношений между странами, когда Алжир отозвал своего посла из Парижа. Разногласия в основном сводились к трактовке прошлого. Алжирским властям не понравились заявления господина Макрона, что алжирцы переписали свою историю таким образом, что теперь она основана «не на истине, а на ненависти к Франции».

Североафриканская страна получила независимость от Франции после восьмилетней войны, которая закончилась подписанием в марте 1962 года Эвианских соглашений.

Подробнее о поездке Эмманюэля Макрона в Алжир — в материале «Ъ» «Энергетичный Магриб».

Милена Костерева

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