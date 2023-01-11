Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 11 января

14:30. В новогоднем павильоне акции «МыВместе», работавшем с 27 декабря по 8 января в Тамбове на территории музейного комплекса «Усадьба Асеевых», собрали более 600 кг гуманитарной помощи для участников спецоперации и их семей от более чем 400 жителей региона.

10:30. Вчера в поселке Поныри Курской области простились с добровольцем Денисом Комаровым, погибшим в ходе СВО под Артемовском в Донецкой народной республике. Об этом сегодня сообщили в правительстве региона.

10:15. Арбитражные суды в регионах Черноземья начали выносить определения о приостановлении производств по делам о банкротстве мобилизованных граждан. В частности, 26 декабря такое определение вынес арбитражный суд Тамбовской области. Соответствующее ходатайство направил финансовый управляющий. Согласно внесенным поправкам в Арбитражный процессуальный кодекс, суд обязан приостановить производство в случае пребывания ответчика в действующей части Вооруженных сил РФ.

8:40. Пострадавшую при вчерашнем обстреле белгородского Шебекина женщину оперировали всю ночь; она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «С утра министр здравоохранения Андрей Иконников доложил о том, что все необходимое сделано. Надеюсь, что жизнь женщины будет спасена. Встречался вчера с ее родственниками, с мужем, сыном. Конечно, все переживают и думают только об одном. Надеемся, что врачи сделают все, чтобы спасти жизнь человека. Будем молиться за это»,— написал в соцсетях глава региона.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 10 января