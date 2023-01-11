Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 14:29

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 11 января

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

14:30. В новогоднем павильоне акции «МыВместе», работавшем с 27 декабря по 8 января в Тамбове на территории музейного комплекса «Усадьба Асеевых», собрали более 600 кг гуманитарной помощи для участников спецоперации и их семей от более чем 400 жителей региона.

10:30. Вчера в поселке Поныри Курской области простились с добровольцем Денисом Комаровым, погибшим в ходе СВО под Артемовском в Донецкой народной республике. Об этом сегодня сообщили в правительстве региона.

10:15. Арбитражные суды в регионах Черноземья начали выносить определения о приостановлении производств по делам о банкротстве мобилизованных граждан. В частности, 26 декабря такое определение вынес арбитражный суд Тамбовской области. Соответствующее ходатайство направил финансовый управляющий. Согласно внесенным поправкам в Арбитражный процессуальный кодекс, суд обязан приостановить производство в случае пребывания ответчика в действующей части Вооруженных сил РФ.

8:40. Пострадавшую при вчерашнем обстреле белгородского Шебекина женщину оперировали всю ночь; она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «С утра министр здравоохранения Андрей Иконников доложил о том, что все необходимое сделано. Надеюсь, что жизнь женщины будет спасена. Встречался вчера с ее родственниками, с мужем, сыном. Конечно, все переживают и думают только об одном. Надеемся, что врачи сделают все, чтобы спасти жизнь человека. Будем молиться за это»,— написал в соцсетях глава региона.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 10 января

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...