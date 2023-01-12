Власти Приамурья намерены возобновить сжигание ядохимикатов близ города Завитинска

В Амурской области вскоре возобновится процесс утилизации пестицидов и агрохимикатов, хранящихся неподалеку от космодрома Восточный, следует из материалов сайта госзакупок. Местные власти 27 декабря прошлого года заключили очередной контракт на сжигание 488 т ядохимикатов, цена превысила 24 млн руб. Вещества хранятся в бывшем инженерном сооружении МО РВСН РФ на территории ЗАТО Циолковский.

Согласно опубликованному контракту, производить ликвидацию планируется на той же площадке заброшенного военного городка в 5 км от Завитинска, чье население в конце прошлого года выразило протест против подобных решений и против загрязнения города отходами процесса утилизации,— жители направляли обращения президенту РФ Владимиру Путину, в Роспотребнадзор, прокуратуру, губернатору, обратились с иском в суд.

Между тем 29 декабря, спустя два дня после заключения нового контракта на утилизацию, министр природных ресурсов Амурской области Дмитрий Лужнов, отвечая на запрос «Ъ», сообщил, что уже уничтожено 100 т ядохимикатов, а «решение об обезвреживании на указанной площадке всего объема (более 900 т.— "Ъ") в настоящий момент не принято».

Местные и федеральные органы власти уверяют жителей Завитинска в безвредности процедуры, ссылаясь на результаты лабораторных исследования проб, взятых 8 ноября 2022 года. Фактов гибели животных и птиц в районе проведения работ не установлено, граждане в медучреждения с последствиями загрязнения воздуха не обращались.

Согласно новому контракту, сжигание должно начаться не позднее 15 января и завершиться к 15 марта. По данным «Ъ», местные жители намерены продолжать добиваться прекращения работ.

Анна Яшина, Благовещенск