Росавиация помогла обслуживать международные рейсы во время сбоя системы уведомлений в США

Единая система организации воздушного движения Российской Федерации (ЕС ОрВД) помогла обслуживать транзитные рейсы в США и Канаду в период глобального сбоя в системе уведомлений экипажей в США сегодня, 11 января, сообщила «Ъ» пресс-служба Росавиации.

Единая система организации воздушного движения Российской Федерации — система, обеспечивающая безопасность использования воздушного пространства и приемлемый уровень безопасности полетов при обслуживании воздушного движения.

Главный центр и региональные центры ЕС ОрВД в Санкт-Петербурге и Магадане помогли экипажам воздушных судов, которые выполняли транзитные полеты через район, обслуживаемый диспетчерским центром в Анкоридже. Российская система обслужила транзитные рейсы, которые летели с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду. В момент сбоя они находились в воздухе, сообщила пресс-служба.

Ранее сегодня около 14:20 мск Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что в системе оповещения пилотов cтраны наблюдается сбой. Как сообщает AP, из-за сбоя в США отменили более 1,1 тыс. рейсов и 7,7 тыс. задержали. Систему удалось восстановить к 16:50 мск.

Эрдни Кагалтынов