Чем известен Алексей Ким

Министр обороны Сергей Шойгу назначил замначальника Генштаба ВС РФ Алексея Кима заместителем командующего Объединенной группировкой войск спецоперации на Украине. Подробности его биографии — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Ким

Фото: Wikipedia Алексей Ким

Фото: Wikipedia

Алексей Ростиславович Ким родился 21 сентября 1958 года. Окончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище (1979), Военную академию Генштаба ВС России (2003). Кандидат военных наук, профессор.

С 1979 года служил в Афганистане, во время гражданской войны в Таджикистане был замначальника оперативного отдела штаба общевойсковой армии. С началом второй чеченской войны занимал должность начальника штаба — первого заместителя командующего западным направлением Объединенной группировки войск на Северном Кавказе. С 1999 года был начальником оперативного отдела — замначальника штаба 58-й общевойсковой армии Северо-Кавказского военного округа.

В 2008–2014 годах — замначальника Общевойсковой академии ВС РФ по учебной и научной работе. С 2014 по 2019 год был замначальника Военной академии Генштаба ВС России по учебной работе. В 2017 году во время военной операции в Сирии занимал пост начальника Центра по примирению враждующих сторон. С 2019 года был заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РФ по миротворческой деятельности.

В ноябре 2021 года указом президента Владимира Путина ему было присвоено звание генерал-полковника. С сентября 2022 года — начальник Главного штаба — первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и II степени с мечами, орденом Мужества, Александра Невского, «За военные заслуги», рядом медалей.