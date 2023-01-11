Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чем известен Алексей Ким

Министр обороны Сергей Шойгу назначил замначальника Генштаба ВС РФ Алексея Кима заместителем командующего Объединенной группировкой войск спецоперации на Украине. Подробности его биографии — в материале «Ъ».

Алексей Ким

Алексей Ким

Фото: Wikipedia

Алексей Ким

Фото: Wikipedia

Алексей Ростиславович Ким родился 21 сентября 1958 года. Окончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище (1979), Военную академию Генштаба ВС России (2003). Кандидат военных наук, профессор.

С 1979 года служил в Афганистане, во время гражданской войны в Таджикистане был замначальника оперативного отдела штаба общевойсковой армии. С началом второй чеченской войны занимал должность начальника штаба — первого заместителя командующего западным направлением Объединенной группировки войск на Северном Кавказе. С 1999 года был начальником оперативного отдела — замначальника штаба 58-й общевойсковой армии Северо-Кавказского военного округа.

В 2008–2014 годах — замначальника Общевойсковой академии ВС РФ по учебной и научной работе. С 2014 по 2019 год был замначальника Военной академии Генштаба ВС России по учебной работе. В 2017 году во время военной операции в Сирии занимал пост начальника Центра по примирению враждующих сторон. С 2019 года был заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РФ по миротворческой деятельности.

В ноябре 2021 года указом президента Владимира Путина ему было присвоено звание генерал-полковника. С сентября 2022 года — начальник Главного штаба — первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и II степени с мечами, орденом Мужества, Александра Невского, «За военные заслуги», рядом медалей.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...