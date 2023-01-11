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Коммерсантъ FM
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Телохранитель Шакро Молодого освободился по УДО

Бывший сотрудник ЧОП «Защитник» Алексей Максимов (Бостон), являвшийся телохранителем вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой), условно-досрочно вышел на свободу из колонии строгого режима №2 в Рыбинске (ИК-2), где отбывал наказание за вымогательство. Постановление Рыбинского городского суда об освобождении Максимова вступило в законную силу во вторник, 10 января.

Суд 26 декабря 2022 года удовлетворил ходатайство Бостона об условно-досрочном освобождении (УДО). Администрация ИК-2 не возражала против прошения, тогда как прокурор счел его необоснованным и не подлежащим удовлетворению. За период отсидки осужденный получил 23 поощрения и 12 взысканий.

Алексей Максимов был приговорен Никулинским судом Москвы 29 марта 2018 года к семи годам и четырем месяцам строгого режима за вымогательство. По данным следствия, Бостон под руководством майора спецназа ВДВ в отставке Батыра Бекмурадова при соучастии других людей из окружения «законника» Калашова вымогал 10 млн руб. у бизнесмена Льва Гарамова. Руководство и сотрудники ЧОП «Защитник» были задержаны в августе 2016 года.

Шакро Молодой получит право на УДО в текущем году.

Александр Тихонов, Ярославль

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