Бостону скостили срок

Рыбинский городской суд в понедельник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) экс-сотрудника ЧОП «Защитник» Алексея Максимова (Бостон) — одного из сообщников вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой), осужденного в 2018 году вместе с криминальным лидером за вымогательство. Максимов, отбывавший семилетний срок в колонии строгого режима №2 в Рыбинске (ИК-2), в случае вступления решения суда в законную силу выйдет на свободу на 11 месяцев и 27 дней раньше срока. Производство по ходатайству о смягчении наказания другого криминального авторитета, входившего в окружение Калашова,— Андрея Кочуйкова (Итальянец) — прекращено судом в Калужской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Максимов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алексей Максимов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Телохранитель Захария Калашова Алексей Максимов (Бостон), работавший в ЧОП «Защитник» под руководством майора спецназа ВДВ в отставке Батыра Бекмурадова, добился условно-досрочного освобождения. Рыбинский городской суд в понедельник удовлетворил ходатайство его адвоката, сообщила «Ъ» пресс-секретарь суда Елена Сдобнова. Максимов, Бекмурадов и другие сообщники вора в законе вместе с ним самим были осуждены на различные сроки 29 марта 2018 года за вымогательство Никулинским судом Москвы. Бостон, в частности, получил семь лет и четыре месяца и отбывал наказание в ИК-2 Рыбинска Ярославской области.

Как следует из приговора суда, Шакро Молодой активно использовал силовые возможности подконтрольных ему ЧОП «Заслон» и ЧОП «Защитник», на которых было оформлено не менее 30 травматических Иж-71 и несколько пистолетов иностранного производства.

Охранники «Защитника» вымогали 10 млн руб. у бизнесмена Льва Гарамова и пытались давить на потерпевшего, даже когда Калашов был под арестом.

В феврале 2015 года охранники избили коммерсанта железным прутом, после чего в случае отказа от выплаты денег обещали ему «бросить гранату под машину». По данным следствия, чоповцы действовали «под видом частной охранной организации, так как это позволяло им свободно носить боевое оружие». Руководство и сотрудники охранной организации были задержаны в августе 2016 года.

Алексей Максимов не первый сообщник Шакро Молодого, который минувшей осенью просил суд о смягчении своей участи. Криминальный авторитет Андрей Кочуйков (Итальянец), входивший в окружение «законника» и также осужденный в 2018 году за вымогательство (срок — восемь лет десять месяцев) просил Дзержинский районный суд Калужской области заменить неотбытый срок лишения свободы более мягким видом наказания (кроме принудительных работ), однако 12 декабря производство по материалу было прекращено.

Сам Шакро Молодой получит право на УДО в 2023 году.

Отметим, что с делом о вымогательстве связано и уголовное дело в отношении нескольких бывших высокопоставленных сотрудников СКР, большинство из которых также отбывают наказание. Правоохранителям, по версии следствия, была передана от Шакро Молодого взятка за освобождение из СИЗО и прекращение уголовного преследования Итальянца.

Александр Тихонов, Ярославль