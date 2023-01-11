Гепатит вписывают в госбюджет

Министерство здравоохранения РФ до 1 марта 2023 года должно разработать критерии лечения больных гепатитом С за счет обязательного медицинского страхования (ОМС). Такое поручение дала зампред правительства РФ Татьяна Голикова. До сих пор профильные пациенты в России могли получить помощь за счет региональных бюджетов. При этом в части субъектов не было программ по вирусным гепатитам. С нынешнего года лечение гепатита С будет осуществляться за счет средств ОМС, выделяемых из федерального бюджета. В пациентском сообществе надеются, что помощь станет доступнее, хотя и не понимают, о каких критериях речь. В Минздраве “Ъ” пояснили, что проведут оценку эффективности и доступности лечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву РФ до 1 марта утвердить «четкие критерии» оказания медицинской помощи пациентам с гепатитом С. Госпожа Голикова напомнила, что 5 ноября прошлого года, в соответствии с поручением президента Владимира Путина, правительство утвердило план мероприятий по борьбе с этим заболеванием. «Для его реализации в программе предусмотрены соответствующие положения. В частности, это порядок оказания медицинской помощи больным с данным заболеванием за счет средств обязательного медицинского страхования в дневном и круглосуточном стационарах, выделение в тарифных соглашениях регионов отдельных тарифов для оплаты такой помощи. В этой связи Минздрав должен утвердить до 1 марта 2023 года четкие критерии проведения такого лечения»,— сказала госпожа Голикова на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами в понедельник.

Отметим, в декабре в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Владимир Путин заявил, что необходимо увеличить объем и охват лекарственной терапией больных гепатитом С, и поручил правительству проработать источники финансирования такой программы. План, утвержденный в ноябре, предполагал, что на борьбу с гепатитом в 2023 году будет выделено 9,6 млрд руб., но в проект федерального бюджета гепатит не попал.

«Мне сложно сказать, какие четкие критерии планирует утверждать Минздрав,— комментирует руководитель межрегиональной общественной организации "Вместе против гепатита" Никита Коваленко.— На самом деле показания к началу терапии приведены на 18-й странице действующих клинических рекомендаций: терапия показана всем больным хроническим вирусным гепатитом вне зависимости от наличия поражений печени и сопутствующих заболеваний». Но, так как «вылечить всех невозможно», продолжает господин Коваленко, в рекомендациях четко обозначены критерии безотлагательного назначения терапии. Это последние стадии фиброза и цирроз, значимые внепеченочные проявления, рецидивы после трансплантации, коинфекция ВИЧ, гепатит В, сахарный диабет, пересадка любых органов, высокий риск передачи (например, планируемая беременность). «По идее такие пациенты должны получить терапию при обращении, чего мудрить-то?» — рассуждает Никита Коваленко.

В Минздраве “Ъ” пояснили, что нормативное закрепление государственных гарантий в отношении лечения гепатита С требует «и оценки его эффективности путем установления критериев качества, и доступности оказания соответствующей медицинской помощи». Соответствующие критерии, уточнили в ведомстве, разрабатываются при участии экспертного сообщества, работа будет завершена к марту 2023 года.

Вместе с тем медицинская помощь больным гепатитом, признают представители пациентского сообщества, становится доступнее. Согласно принятой в конце декабря программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, лечение хронического вирусного гепатита С теперь будет осуществляться «за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования». До сих пор пациентов с гепатитом лечили за счет региональных бюджетов. По словам Никиты Коваленко, региональные программы принимали только в тех субъектах, руководители которых «понимали важность лечения гепатитов» и где были «активные главные инфекционисты».

Теперь же каждый регион обязан лечить гепатит С и реализовывать в рамках территориальной программы государственных гарантий мероприятия по профилактике этого заболевания. Отметим, по данным «Вместе против гепатита», в середине 2022 года в девяти регионах вообще не было программ по гепатитам. А по оценкам экспертов проекта «Коалиция по готовности к лечению» (занимается мониторингом госзакупок и доступности лекарств), в 2021 году лечение за счет государства получили 28,5 тыс. человек — 1% от общего оценочного количества пациентов c хроническим гепатитом С, живущих в России.

Кроме того, в середине октября Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава опубликовал изменения в проекте клинико-статистических групп (КСГ) на 2023 год, в том числе по лечению в дневном стационаре гепатита С по ОМС (на основе КСГ болезней рассчитывается стоимость медпомощи в рамках программы государственных гарантий). Зампред ФФОМС Ольга Царева объясняла, что в 2022 году дифференциация КСГ осуществлялась в зависимости от назначения лекарственных препаратов: пегилированных интерферонов или препаратов прямого противовирусного действия. В 2023 году — в зависимости от схемы лечения (18 схем лекарственной терапии). «Стоимость одного месяца лечения для разных схем различается в два с половиной раза. К сожалению, пока был лишь один тариф с нормальным финансовым обеспечением, иногда лечение выбиралось не по медицинским, а по экономическим показателям, — говорит Никита Коваленко.— Сейчас тарифы настроены более точно. Это позволит даже при сохранении расходов на уровне 2022 года только за счет более рационального расходования средств вылечить больше пациентов». Господин Коваленко заверил, что пациентское сообщество будет «внимательно следить», чтобы расходы на лечение гепатита С «как минимум не уменьшались».

Наталья Костарнова