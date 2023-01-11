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Коммерсантъ FM
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Dyson пропылесосят в суде

Товарные знаки ушедшего из РФ производителя могут потерять охрану

Китайская компания оспаривает охрану в России марки Dyson, которой владеет одноименный британский производитель пылесосов и фенов. Бренд остановил продажи в стране весной 2022 года, но его товары поставляются в рамках параллельного импорта. Тот же заявитель уже подавал аналогичный иск против Xiaomi и в первой инстанции добился успеха по одному из классов. По словам юристов, в случае выигрыша истец сможет зарегистрировать в России товарные знаки максимально схожие с известными брендами и пользоваться их репутацией.

Фото: Jeff Chiu / AP

Фото: Jeff Chiu / AP

“Ъ” обнаружил в картотеке арбитражных дел, что российский суд по интеллектуальным правам принял иск от 21 ноября, поданный гонконгской Smart International Distribution Limited к британской Dyson Technology Limited. Он будет рассмотрен 5 июня. Заявитель просит о досрочном прекращении правовой охраны ряда товарных знаков, как российских, так и международных, в отношении всех товаров и услуг, для которых они зарегистрированы, «вследствие неиспользования». Среди оспариваемых обозначений — торговая марка Dyson и схожие с ней «Дайсон», «Дисон», Dyson Ball.

Dyson — известный производитель бытовой техники: пылесосов, фенов и увлажнителей воздуха. В апреле 2022 года компания объявила, что из-за военных действий РФ на Украине прекращает работу на российском рынке. В 2022 году Минпромторг включил продукцию Dyson в список товаров, допущенных к ввозу в страну в рамках параллельного импорта (без согласия правообладателя). Доля Dyson на рынке беспроводных вертикальных пылесосов в РФ в 2021 году превышала 30% в денежном выражении, говорит замдиректора по стратегическому развитию «Марвел F+ tech» Станислав Солтицкий. В 2022 году его доля сократилось до менее 15%, говорит он.

Smart International Distribution Limited, согласно ее сайту, выпускает электронику, бытовую технику и климатическое оборудование. Там говорится, что заводы компании производят более 10 тыс. единиц продукции в Китае, Корее и Японии. В Dyson и Smart International Distribution Limited не ответили на запросы “Ъ”.

Dyson рискует лишится своих товарных знаков в той части, которую не использует последние три года, пояснил управляющий партнер «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков: «Например, один из знаков зарегистрирован для ряда товаров 7-го класса, в том числе пылесосы, кофемолки и соковыжималки. Если Dyson докажет использование знака для пылесосов, но не докажет для кофемолок и соковыжималок, то для них суд товарный знак аннулирует». При регистрации освободившихся знаков за другими лицами возврат Dyson на российский рынок под тем же брендом в этих категориях будет затруднен либо невозможен, считает партнер a.t.Legal Александр Павловский.

Независимо от того, ушла ли компания с российского рынка и планирует ли возвращаться, вопросы защиты от контрафакта остаются стратегически важными, отмечает юрист BGP Litigation Азалия Гарипова. По ее словам, в рамках параллельного импорта «бремя доказывания» оригинальности ввозимого товара лежит на импортере: «Ввозить контрафактную продукцию, на которую незаконно нанесен товарный знак, по-прежнему запрещено. Соответственно, Dyson все еще может защищать свои права».

Между тем Smart International Distribution Limited не впервые пытается оспорить права на известные торговые марки в РФ. В ноябре 2021 года компания подавала аналогичный иск к Xiaomi Inc., оспаривала охрану товарного знака по 21-му классу (домашние или кухонные приспособления, устройства и утварь). В октябре 2022 года суд удовлетворил это требование, Xiaomi попытается оспорить его в кассации 16 января. Выгода Smart International Distribution Limited от подобных исков простая, говорит Сергей Зуйков: зарегистрировать товарные знаки максимально похожие (тождественные) известным брендам и пользоваться чужой репутацией от продажи товаров с такими знаками.

Валерия Лебедева, Тимофей Корнев

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