Эксперты написали на пять

Нижегородский оппозиционер Илья Мясковский стал фигурантом еще четырех уголовных дел о дискредитации Вооруженных сил РФ, возбужденных по ст. 280.3 УК РФ. Ранее его обвинили в публикации фото антивоенных граффити и одиночных пикетов. Новые эпизоды возбуждены по итогам комплексной экспертизы постов в паблике «Нижегородское гражданское движение», сделанной в рамках первого уголовного дела. Эксперты сочли публикации Ильи Мясковского антиконституционными, он через своего адвоката сообщил, что рад статусу «особо опасного рецидивиста» — в его расследовании теперь пять эпизодов дискредитации армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фотографии, сделанные Ильей Мясковским, легли в его уголовное дело

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фотографии, сделанные Ильей Мясковским, легли в его уголовное дело

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В полиции возбудили еще четыре уголовных дела о дискредитации российской армии (ст. 280.3 УК РФ) в отношении активиста несистемной оппозиции Ильи Мясковского. Как рассказал «Ъ-Приволжье» его адвокат Алексей Матасов, в следственной части управления МВД по Нижнему Новгороду Илье Мясковскому предъявили обвинение в очередных антивоенных публикациях в паблике «Нижегородское гражданское движение» (НГД). Эту страницу в соцсети ВКонтакте, как полагает следствие, он администрировал вместе с Глебом Калинычевым и блогером Андреем Рудым, покинувшим Россию.

Адвокат Матасов рассказал, что его подзащитному вменили в вину публикации, которые полиция просила исследовать в рамках первого уголовного дела, возбужденного в октябре 2022 года. Тогда предметом обвинения стали фотографии антивоенных граффити на стенах домов и на машине.

В этих фотографиях с улиц Нижнего Новгорода следователь полиции усмотрел сообщения, «направленные на подрыв доверия к Вооруженным силам РФ, выполняющим задачи по денацификации и демилитаризации территории Украины».

В прошлом году активиста оштрафовали по аналогичной административной статье, а после обвинения суд запретил ему пользоваться интернетом и участвовать в протестных акциях. По уголовному делу Ильи Мясковского следствие заказало комплексную экспертизу, выполненную профессором ННГУ Тимуром Радбилем, профессором политологии Сергеем Устинкиным и психологом Еленой Замышевской. Именно выводы этих экспертов (копия есть у „Ъ“) и стали основанием для возбуждения очередных эпизодов о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Господин Матасов сообщил, что следователи попросили экспертов оценить другие публикации «Нижегородского гражданского движения» на предмет нарушения закона, и те исследовали фотографии пикетчиков с антивоенными плакатами, очередных граффити и пацифистских знаков на стенах домов и тротуарах. Также были изучены снимки одиночной акции протеста Маргариты Мурахтаевой, дочери совершившей самосожжение у здания регионального управления МВД журналистки Ирины Славиной. 2 октября прошлого года, в день годовщины самоубийства матери, Маргарита Мурахтаева вышла к полицейскому управлению с плакатом, критикующим президента РФ.

В этих фотографиях эксперты обнаружили признаки осуждения спецоперации на Украине, призывы и возбуждение неприязни к российскому государству, а также антиконституционные призывы.

Как рассказывал «Ъ-Приволжье», действиям Маргариты Мурахтаевой политолог Сергей Устинкин уделил особое внимание. Он полагает, что горе от суицида матери «отразилось на когнитивных способностях и психическом здоровье дочери». Публикации фото в НГД, по выводам экспертизы, повторяют «избитые лозунги радикально-экстремистской, прозападной, русофобской пропаганды». Кроме того, вину за начало спецоперации исследователи возложили на украинское руководство, не выполнившее Минские соглашения, охарактеризовав СВО как «отечественную освободительную войну, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины, прекращение геноцида этнических россиян, обеспечение безопасности РФ».

Поведение участников протестных акций расценили как «пораженчество в уже идущей войне», психологическую поддержку противника и «духовную власовщину».

Взяв за основу эти выводы, в УМВД по Нижнему Новгороду четыре новых уголовных дела в отношении Ильи Мясковского соединили с первым расследованием и предъявили ему обвинение в совершении пяти преступлений по ст. 280.3 УК РФ. Таким образом, сейчас оппозиционер является фигурантом одного уголовного дела с пятью эпизодами. «Он в порядке. Шутит, что рад статусу "особо опасного рецидивиста"», — добавил адвокат Алексей Матасов.

Меру пресечения Илье Мясковскому оставили прежней в виде запрета пользоваться интернетом и участвовать в протестных акциях.

Роман Рыскаль