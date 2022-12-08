Чужие здесь не ездят

Столичные власти вложат 35,8 млн руб. в систему фиксации проездов по Московскому скоростному диаметру (МСД). МСД станет со 2 января 2023 года первой платной трассой в Москве, за пользование которой владельцев транспортных средств, зарегистрированных за пределами столичного региона, обязали платить по 950 руб. Мэрия планирует договориться с операторами других платных дорог, чтобы обладатели выпущенных ими транспондеров автоматически могли расплатиться за проезд по МСД. У победителя объявленного Москвой конкурса по поиску разработчика системы, полагают эксперты, могут возникнуть сложности на фоне крайне сжатых сроков внедрения нового софта и возможных проблем с оборудованием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ГКУ «Столичная дирекция транспортных закупок» (учредитель — дептранс Москвы) разместило на zakupki.gov.ru тендер по разработке автоматизированной информационной системы «Московский скоростной диаметр» на 35,8 млн. руб. Подведение итогов запланировано 16 декабря.

Московским скоростным диаметром называется трасса, объединяющая уже открытую для движения Северо-Восточную (по ней можно пересечь город с севера на юго-восток за полчаса) и строящуюся Юго-Восточную хорду. МСД, заявляли ранее представители столичных властей, является внутригородской магистралью, поэтому еще в июле мэрия Москвы заявила о планах ввести здесь платный проезд для транзитного транспорта. Со 2 января 2023 года тариф для транспортных средств, зарегистрированных за пределами Москвы и Подмосковья, составит 950 руб. При этом, если машина более суток провела в границах ЦКАД, а между въездом на МСД и выездом с нее прошло не менее двух часов, плата не взимается. Шлагбаумов на МСД не предусмотрено: все поездки фиксируются на камеры, с их помощью автовладельцам будут выставлять счета.

Приезжие смогут оплатить проезд с помощью бесконтактных транспондеров, следует из техзадания к тендеру. Механизм взимания платы будет построен на принципе интероперабельности — возможности для пользователя расплатиться с помощью транспондеров других операторов. В системе интероперабельности, которую курирует госкомпания «Автодор», сегодня участвуют восемь владельцев и операторов платных участков, заключивших соответствующее соглашение. К примеру, водитель с транспондером Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге может проехать по ЦКАД и другим дорогам — деньги со счета у него спишут автоматически. Ожидается, что в ближайшее время к соглашению присоединиться мэрия Москвы — как владелец и оператор МСД. Это важно и для бесшовного проезда через город, когда в 2023 году к Москве на востоке присоединят трассу М-12 «Москва—Казань».

«Мы ведем обсуждение соглашений с операторами, рассчитываем, что в итоге будут работать транспондеры всех операторов,— заявили “Ъ” в пресс-службе дептранса Москвы.— Свои транспондеры выпускать пока не планируем». В госкомпании «Автодор» подтвердили “Ъ”, что ведут переговоры с мэрией о заключении соглашения.

Данные о нарушителях информационная система «Московский скоростной диаметр» передаст в Ространснадзор для вынесения штрафов. Там дадут пять дней на добровольную оплату поездки, затем выставят штрафные санкции в 1,5–5 тыс. руб. (в зависимости от типа автомобиля). Впрочем, штраф будет отменен, если в течение последующих 20 дней автовладелец погасит долг.

Начисления за оплату проезда по МСД будут отображаться в информационной системе о государственных и муниципальных платежах, отметили в дептрансе. «Информацию можно будет получить с помощью сервисов, которые используются по аналогичным услугам, например штрафам,— пояснили там.— Кроме того, пользователь сможет получить уведомление, если зарегистрирован в приложении "Парковки России", или самостоятельно проверить начисление за проезд на msd.mos.ru (пока не работает.— “Ъ”). На самой дороге будут установлены информационные щиты, которые сообщат о том, что проезд платный».

Подрядчика по объявленному тендеру выберут не ранее 16 декабря. Таким образом, на работу по созданию системы контроля у победителя конкурса останется около двух недель. В дептрансе дали понять, что «для запуска проекта времени достаточно», и заверили, что приложат «все усилия, чтобы провести необходимые настройки в заданные сроки». «Проект по запуску оплаты на МСД — один из ключевых и сложных проектов. Процедура была опубликована, как только были финализированы требования и описание необходимых процессов,— пояснили в ведомстве.— Это сделано для того, чтобы предоставить пользователям удобный и качественный сервис». Тестировать систему оплаты в мэрии пообещали начать «в ближайшее время».

Москве потребуется установить несколько десятков антенн на МСД для корректного считывания информации с транспондеров, говорит знакомый c ситуацией источник “Ъ”. Отечественных антенн нет, говорит другой собеседник “Ъ”, на существующих платных дорогах используются зарубежное оборудование (Gea, Kapsch и другие).

«С помощью антенны регистрируется факт проезда транспортного средства, со счета пользователя списывается необходимая сумма за проезд по дороге,— пояснили “Ъ” в Северо-западной концессионной компании (СЗКК, оператор головного участка М-11 Москва—Солнечногорск).— Для того, чтобы на МСД принимались транспондеры, в том числе и наши, необходимо, чтобы оператор дороги установил антенны и присоединился к системе интероперабельности». Большая часть пользователей транспондеров СЗЗК платить за проезд по МСД не будет, заметили в компании, поскольку это владельцы машин с номерами Москвы и области. «В большей степени это коснется владельцев T-pass (транспондеров госкомпании "Автодор".— “Ъ”) из Тверской и Ленинградской, Владимирской областей, а также жителей Санкт-Петербурга с транспондерами ЗСД»,— уточнили в СЗКК.

«Одна из моих машин зарегистрирована в другом регионе, и пока что нет гарантии, что на МСД меня не примут меня за транзитчика,— рассказал “Ъ” главный редактор журнала "За рулем" и житель столицы Максим Кадаков.— Одно дело, когда ты находишься внутри ЦКАД с периодическими поездками внутри области и города. А что если человек из другого региона, въехав в зону ЦКАД, пару дней находился в Подмосковье, а потом выехал на МСД и поехал в другой город? Пока стопроцентного ответа дать нельзя, но, надеюсь, все будет работать корректно». Население постепенно «приучают», что платный проезд вводится не только на скоростных магистралях, но на внутригородских дорогах, заметил эксперт. «Рано или поздно администрации городов за пределами Московского региона введут плату за транзит для москвичей и жителей других регионов. Вопрос только в сроках,— говорит Максим Кадаков.— На этом фоне, замечу, мы продолжаем платить транспортный налог и топливные акцизы, на которые, по идее, новые дороги и улицы и должны строиться».

Иван Буранов