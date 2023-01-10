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Коммерсантъ FM
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В театре «Современник» прошло прощание с Леонидом Эрманом

На основной сцене «Современника» прошла церемония прощания с бывшим директором театра Леонидом Эрманом. Он умер 8 января, ему было 96 лет.

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Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Актер Михаил Жигалов

Актер Михаил Жигалов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Художественный руководитель Московского художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова Константин Хабенский

Художественный руководитель Московского художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова Константин Хабенский

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Актер Сергей Гармаш (справа)

Актер Сергей Гармаш (справа)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Актер Авангард Леонтьев (слева)

Актер Авангард Леонтьев (слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Ректор Школы-студии МХАТ, актер Игорь Золотовицкий (слева)

Ректор Школы-студии МХАТ, актер Игорь Золотовицкий (слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдков (слева)

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдков (слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов (в центре)

Художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

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Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Актер Михаил Жигалов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Художественный руководитель Московского художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова Константин Хабенский

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Актер Сергей Гармаш (справа)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Актер Авангард Леонтьев (слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Ректор Школы-студии МХАТ, актер Игорь Золотовицкий (слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдков (слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Проститься с Леонидом Эрманом пришли худрук МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский, актеры Авангард Леонтьев, Владислав Ветров, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук Театра наций Евгений Миронов, а также спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Леонид Эрман работал в театре «Современник» с 1957 года, куда его позвал Олег Ефремов. В театре он был заведующим постановочной частью, потом — финансовым директором. В 1976 году он ушел во МХАТ. Однако в 1989 году вслед за Олегом Ефремовым вернулся в «Современник», заняв пост директора театра. Он был помощником художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова с 2012 по 2018 год.

Анастасия Ларина

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