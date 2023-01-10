В театре «Современник» прошло прощание с Леонидом Эрманом

На основной сцене «Современника» прошла церемония прощания с бывшим директором театра Леонидом Эрманом. Он умер 8 января, ему было 96 лет.
Проститься с Леонидом Эрманом пришли худрук МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский, актеры Авангард Леонтьев, Владислав Ветров, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук Театра наций Евгений Миронов, а также спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Леонид Эрман работал в театре «Современник» с 1957 года, куда его позвал Олег Ефремов. В театре он был заведующим постановочной частью, потом — финансовым директором. В 1976 году он ушел во МХАТ. Однако в 1989 году вслед за Олегом Ефремовым вернулся в «Современник», заняв пост директора театра. Он был помощником художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова с 2012 по 2018 год.