В театре «Современник» прошло прощание с Леонидом Эрманом

На основной сцене «Современника» прошла церемония прощания с бывшим директором театра Леонидом Эрманом. Он умер 8 января, ему было 96 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков Актер Михаил Жигалов Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков Художественный руководитель Московского художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова Константин Хабенский Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков Актер Сергей Гармаш (справа) Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков Актер Авангард Леонтьев (слева) Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков Ректор Школы-студии МХАТ, актер Игорь Золотовицкий (слева) Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдков (слева) Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков Художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов (в центре) Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков Следующая фотография 1 / 10 Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков Актер Михаил Жигалов Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков Художественный руководитель Московского художественного театра (МХТ) имени А.П.Чехова Константин Хабенский Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков Актер Сергей Гармаш (справа) Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков Актер Авангард Леонтьев (слева) Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков Ректор Школы-студии МХАТ, актер Игорь Золотовицкий (слева) Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдков (слева) Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков Художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов (в центре) Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков

Проститься с Леонидом Эрманом пришли худрук МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский, актеры Авангард Леонтьев, Владислав Ветров, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук Театра наций Евгений Миронов, а также спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Леонид Эрман работал в театре «Современник» с 1957 года, куда его позвал Олег Ефремов. В театре он был заведующим постановочной частью, потом — финансовым директором. В 1976 году он ушел во МХАТ. Однако в 1989 году вслед за Олегом Ефремовым вернулся в «Современник», заняв пост директора театра. Он был помощником художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова с 2012 по 2018 год.

Анастасия Ларина