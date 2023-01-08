Умер директор «Современника» Леонид Эрман

В возрасте 96 лет ушел из жизни директор «Современника» и Московского художественного театр имени А. П. Чехова Леонид Эрман. Об этом сообщает пресс-служба МХТ.

Прощание с Леонидом Эрманом состоится 10 января в 12:00 в ритуальном зале Московского областного научно­-исследовательского клинического института.

Господин Эрман работал в «Современнике» с 1957 года, был заведующим постановочной частью, а затем финансовым директором. В 1976 году вслед за Олегом Ефремовым ушел во МХАТ, а в 1989 году снова вернулся в «Современник» уже директором театра. С 2012 по 2018 год Леонид Эрман был помощником художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова.

Дарья Эрозбек