Телеканал «Дождь» перенесет редакцию в Амстердам

Телеканал «Дождь» (признан иноагентом) опубликовал в Telegram заявление, в котором сообщил о получении европейской лицензии на вещание от нидерландского регулятора и анонсировал перенос «редакционного центра» из Риги в Амстердам. Телеканал сделает амстердамскую студию основной после того, как сотрудники получат разрешение на работу в Нидерландах.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) 6 декабря 2022 года отозвал лицензию у «Дождя». Телеканал был отключен от кабельных сетей. Это произошло после того, как 1 декабря ведущий Алексей Коростелев в прямом эфире выразил надежду, что канал смог помочь с «элементарными удобствами на фронте» российским мобилизованным. Латвийский регулятор счел это поддержкой армии РФ.

Медиарегулятор Нидерландов выдал «Дождю» лицензию на вещание 22 декабря 2022 года. Однако известно об этом стало только накануне, 9 января, когда на это обратил внимание журналист Александр Плющев (признан иноагентом). В сегодняшнем заявлении «Дождя» говорится, что благодаря лицензии телеканал сможет вернуться в кабельные сети.

В заявлении «Дождя» также сообщается, что телеканал оспорил в суде решение NEPLP. Сейчас телеканал проходит аудит компанией Deloitte для получения стандарта Journalism Trust Initiative — сертификата, подтверждающего, что СМИ предоставляет достоверную информацию. «Мы верим, что это укрепит доверие широкой зрительской аудитории как в России, так и за ее пределами»,— говорится в заявлении канала.

Эрдни Кагалтынов