В Академическом построят ресторан «Вкусно — и точка»

В Академическом районе напротив магазина «Лента» планируют открыть ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка». Построить объект планируют на перекрестке улиц Рябинина и Сахарова. По данным портала Е1, территорию под строительство уже огородили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как указано на щите, застройщиком выступает ООО «Региональная есть предприятий питания». Разрешение на строительство было выдано в январе 2022 года. Ввести в эксплуатацию одноэтажное здание ресторана хотят в 2023 году.

Летом 2020 года сообщалось, что на этом месте собирались открыть «Макдональдс». Напомним, в прошлом году американская сеть McDonald’s прекратила деятельность в России после начала военной операции на Украине. Российское подразделение купил предприниматель Александр Говор. В июне все бывшие рестораны McDonald’s открылись под новым названием «Вкусно — и точка».

О том, как менялся ресторанный рынок Екатеринбурга в 2022 году — в материале «Ъ-Урал» «Год за столиками».

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