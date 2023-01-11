«Зенит» хорошо кончил

В центральном матче недели чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» принимал «Локомотив-Кубань». Встреча петербургской и краснодарской команд в первом круге была, пожалуй, самой безумной в нынешнем первенстве. Но повторения сумасшествия не случилось, хотя исход противостояния все равно решался на последних секундах. Удачливее был «Зенит», лидировавший весь матч и победивший со счетом 73:71.

Первый этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ подходит к концу. Последний тур состоится уже 20 января. Согласно регламенту, по итогам первого этапа 12 команд лиги разделяются на две шестерки. Шесть лучших клубов автоматически проходят в play-off. Шесть других бьются за оставшиеся две путевки в 1/8 финала. И так вышло, что состав этих шестерок определился уже в минувшее воскресенье. В группу А попали ЦСКА, УНИКС, «Зенит», МБА, «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань». В группу B: «Парма», «Самара», «Автодор», «Енисей», «Астана», «Минск». Все это, однако, не значит, что оставшиеся матчи для команд, уже обеспечивших себе места в play-off, потеряли смысл. Дело в том, что на втором этапе регулярки, где участники проведут двухкруговые турниры внутри шестерок, будут учитываться и очки, добытые на первой стадии. А ведь от итоговой расстановки по итогам регулярного чемпионата будет зависеть, кто из участников play-off получит преимущество своей площадки.

Так что состоявшийся во вторник матч «Зенит»—«Локомотив-Кубань» имел вполне ощутимое турнирное значение. Плюс многие болельщики помнили, что последняя встреча команд, состоявшаяся в ноябре в матче первого круга, получилась, без преувеличения, безумной. Тогда «Локомотив-Кубань» выдал блестящую первую половину матча, позволив набрать действующему чемпиону лиги только 25 очков и уйдя на перерыв с профицитом в четыре балла. Но затем краснодарцы выдали очень плохую третью четверть, в которой проиграли 5:30 и отстали от «Зенита» на 21 очко. Однако это не помешало железнодорожникам вскоре сравнять счет и уступить только в самой концовке.

Повтора того ноябрьского сумасшествия вчера не случилось. Нет, игра не была предсказуемо ровной, и так называемые качели в ней присутствовали. «Зенит» быстрее и эффективнее вошел в игру в основном благодаря Тома Эртелю, со стопроцентной точностью бившему с дистанции и почти также эффективно раздававшему результативные передачи. Так что уже после десяти минут игры отставание гостей достигло десяти очков. «Локомотиву-Кубани», однако, уже к середине второй четверти благодаря трехочковому попаданию Девона Акун-Перселла (для 29-летнего форварда это был первый матч за краснодарцев, и, похоже, о своем приобретении они не пожалеют) от отставания остались лишь четыре вполне «рабочих» очка. Однако главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль весьма эффективно реагировал на просадки в игре своей команды. Все бравшиеся им тайм-ауты давали результат, так что хозяевам без особого труда удавалось держать соперника на расстоянии пары владений. А в третьей четверти, когда гости сместили акцент в игре на атаку, «Зениту» не составило труда воспользоваться брешами, возникавшими в обороне железнодорожников. Весьма значительными, надо сказать. Скажем, Ричарда Соломона дважды подряд забыли под щитом. Снова с дистанции попал Эртель. Ну а быстрые отрывы у хозяев получались в каждой третьей атаке. И если бы они все реализовывались, вопросы в этом матче могли быть сняты досрочно. Но, судя по всему, такое развитие событий вселило в игроков «Зенита» чувство ложного превосходства над соперником, что вполне могло обернуться серьезными неприятностями. В концовке матча после стремительного прохода Джайлена Барфорда от преимущества хозяев осталось всего два очка. Он же на последних секундах мог принести своей команде победу. Но его дальний бросок не достиг цели — 73:71 в пользу «Зенита».

В другом матче дня ЦСКА в гостях встречался с «Нижним Новгородом». Армейцы крупно и легко выиграли (109:79) и продолжили свою рекордную победную серию, которая растянулась уже на 20 матчей.

Александр Петров