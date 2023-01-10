Российским биатлонистам нашли главного

У сборной России по биатлону появится главный тренер, курирующий работу как мужской, так и женской команды. Эта должность досталась опытному спортивному функционеру Павлу Ростовцеву. Господин Ростовцев, в предыдущем десятилетии некоторое время трудившийся в Союзе биатлонистов России (СБР), хорошо знаком президенту структуры Виктору Майгурову: оба были лидерами отечественного биатлона на рубеже прошлого и нынешнего веков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На рубеже прошлого и нынешнего веков Павел Ростовцев был одним из лидеров сборной России и завоевал в ее составе три золота чемпионатов мира

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ На рубеже прошлого и нынешнего веков Павел Ростовцев был одним из лидеров сборной России и завоевал в ее составе три золота чемпионатов мира

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Союз биатлонистов России объявил о назначении главным тренером сборной страны по превратившемуся в один из самых популярных в ней видов Павла Ростовцева. Кандидатура господина Ростовцева должна быть утверждена Министерством спорта РФ.

Павел Ростовцев занял должность, долго остававшуюся вакантной. СБР в своей практике часто предпочитал обходиться без формального руководителя тренерского штаба сборной, предпочитая схему, в которой существуют лишь руководители женской и мужской команд. В текущем сезоне, стартовавшем осенью 2022 года, ими являются Юрий Каминский и Михаил Шашилов.

Объясняя смысл корректировки формата, президент СБР Виктор Майгуров сказал Championat.com, что назначение 51-летнего Павла Ростовцева «давно назрело», а «большой авторитет и у специалистов, и у болельщиков» вместе с «богатым спортивным, тренерским и административным опытом» помогут ему в деятельности на новом посту.

Тезис насчет богатого и разнообразного опыта господина Ростовцева выглядит и в самом деле бесспорным. Он входит в число наиболее ярких фигур в отечественном биатлоне. В течение нескольких сезонов на рубеже прошлого и нынешнего веков Павел Ростовцев был лидером сборной России, завоевав в ее составе три золота чемпионатов мира. При этом долгое время он выступал в ней с Виктором Майгуровым, другой российской биатлонной знаменитостью. А свое первое золото мировых первенств — в 2000 году в Лахти — господин Ростовцев выиграл, пробежав решающий, четвертый, этап эстафетной гонки, которую у российской команды открывал как раз господин Майгуров.

После окончания спортивной карьеры Павел Ростовцев много лет трудился функционером на различных должностях, связанных со спортом. Например, он был руководителем агентства физкультуры, спорта и туризма администрации Красноярского края, министром по физкультуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, руководил подготовкой к Универсиаде, состоявшейся в Красноярске в 2019 году.

В биографии Павла Ростовцева есть и период работы в биатлоне. С 2011 по 2014 год он занимал пост главного тренера женской сборной России по стрельбе, то есть входил в число ключевых помощников приглашенного, чтобы вернуть ей внезапно потерянные лидерские позиции, немецкого специалиста Вольфганга Пихлера.

Однако никакого возвращения позиций не состоялось. Наоборот, в первой половине предыдущего десятилетия женская российская команда пережила резкое падение, а призовые места на топ-турнирах и даже обычных этапах Кубка мира стали для ее представительниц большой редкостью.

Важнейшим соревнованием на этом отрезке для сборной России была домашняя Олимпиада в Сочи в 2014 году. Из общего тренда она не выпала. В активе женской команды оказалось два попадания в первую тройку. Но эстафетное серебро у нее позже отняли на волне расследований по мотивам вспыхнувшего допингового кризиса. Так что из двух сочинских медалей «сохранилось» лишь серебро, добытое в спринте Ольгой Вилухиной.

Проверить, насколько удачным оказалось решение доверить Павлу Ростовцеву всю сборную России по биатлону, удастся, впрочем, не скоро. В настоящий момент ее, по сути, не существует, поскольку Международный союз биатлонистов, как и подавляющее большинство спортивных федераций, после начала специальной военной операции на Украине отстранил российских биатлонистов от участия в международных соревнованиях. Признаков же того, что в ближайшее время санкции могут быть сняты, не наблюдается.

Алексей Доспехов