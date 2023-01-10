Начитались до экстремизма

Как стало известно “Ъ”, Кузьминский райсуд Москвы рассматривает уголовное дело в отношении шести членов международного религиозного объединения «Нурджулар», признанного Верховным судом по инициативе Генпрокуратуры еще в апреле 2008 года экстремистским и запрещенного на территории РФ. Все шесть обвиняются в организации экстремистской деятельности, в том числе в виде чтения книг, которую они не признают.

Перед судом предстали жители Москвы Евгений Тарасов, Мукажан Ксюпов, Парвиз Зейналов, Урдаш Абдуллаев, Ильмир Абдуллин и Николай Нестерович, обвиняемые УВД по Юго-Западному округу столицы в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

Как следует из обвинительного заключения, в декабре 2017 года у уроженца Красноярска Евгения Тарасова, проживающего в Москве, возник преступный умысел на создание ячейки международного религиозного объединения «Нурджулар».

При этом, по версии следствия, индивидуальный предприниматель Тарасов знал, что решением Верховного суда РФ объединение было признано экстремистским и его деятельность запрещена в России. Кроме того, как было установлено в ходе предварительного следствия, господин Тарасов с декабря 2017 по октябрь 2021 года, «действуя из экстремистских побуждений и подрывая своими действиями основы конституционного строя и безопасности государства, а также игнорируя вступившее в законную силу решение суда», делал все возможное для сохранения объединения «Нурджулар» и продолжения его экстремистской деятельности.

С этой целью, по версии следствия, предприниматель превратил свою квартиру на Волжском бульваре в «домашнее медресе», в которое приглашал других людей для, как сказано в обвинении, «поэтапной трансформации личности и изменения мировоззрения в соответствии с идеологией учения Саида Нурси». Все это делалось путем чтения работ Саида Нурси и их коллективного обсуждения, «направленных на формирование у обучающихся убежденности в приверженности определенным религиозным знаниям и взглядам». Было также установлено, что Николай Нестерович, неоднократно посещавший объединение «Нурджулар» в Турции, занимался редактированием и оформлением обложек и текстов для книг Нурси.

Согласно показаниям некоторых свидетелей, религиозные уроки (дарсы) у господина Тарасова и других членов запрещенного объединения проходили в следующем порядке: сначала чтение литературы, затем намаз, а после этого чаепитие и общение на различные религиозные темы, длившееся по 45 минут.

По словам свидетелей обвинения, зафиксированных в материалах уголовного дела, литература богослова Нурси «оказывала негативное влияние на их мировоззрение и сознание, повышая уровень агрессии к другим социальным, политическим и религиозным группам».

Следует отметить, что в оперативную разработку сотрудников главного управления по противодействию экстремизму МВД столичная ячейка «Нурджулар» попала в 2017 году. Было установлено, что в квартиру господина Тарасова приезжали представители объединения из других регионов, в том числе Дагестана и Омской области. К октябрю 2021 года оперативниками было собрано достаточно улик, и они провели задержания. В ходе обыска у подозреваемых были изъяты многочисленные книги Саида Нурси. В июне 2022 года всем фигурантам, находящимся в СИЗО, было предъявлено обвинение в окончательной редакции, которое утвердила прокуратура.

По словам адвокатов подсудимых, никто из них своей вины в экстремизме не признает. Они рассчитывают добиться оправдательного приговора.

Юрий Сенаторов