Запорожье укрепляют технологически

Известный политтехнолог Сергей Толмачев покинул пост вице-губернатора Севастополя и направился в Запорожскую область, где будет работать в должности первого вице-губернатора. По словам источников “Ъ” в правительстве города-героя, вопрос о переходе господина Толмачева на новую работу был решен давно, а сейчас только формализован. Чиновник уже занимался помощью беженцам и организацией сентябрьского референдума на присоединенных территориях. В новой должности ему предстоит выстраивать властную вертикаль и повышать эффективность чиновничьего аппарата, полагает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Толмачев

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Красноярска Сергей Толмачев

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Красноярска

О переходе Сергея Толмачева на новую работу рассказал на еженедельной планерке 9 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, чиновник отправится в Запорожскую область, где займет пост первого вице-губернатора. «Сергей Александрович (Толмачев.— “Ъ”) принял предложение»,— коротко резюмировал градоначальник.

Как сообщил “Ъ” источник в правительстве Севастополя, вопрос о переходе господина Толмачева на новую работу был решен давно: последние полгода он и так проводил на новых территориях. «Сейчас его статус просто формализовали»,— добавил собеседник “Ъ”. Получить комментарий самого чиновника “Ъ” в понедельник не удалось.

Уроженец Красноярска Сергей Толмачев — опытный политик и политтехнолог. В 2012 году он участвовал в выборах мэра Красноярска, в 2013-м стал муниципальным депутатом, а в 2016-м перешел в краевое законодательное собрание. С ноября 2020 года господин Толмачев работал советником Михаила Развожаева и главой его избирательного штаба, а в конце 2021-го занял пост вице-губернатора Севастополя.

Помимо Сергея Толмачева, правительство города по личным обстоятельствам покидает еще один заместитель губернатора — Николай Гордюшин, который при этом сохранит за собой место в Архитектурном совете Севастополя. И. о. первого заместителя Михаила Развожаева назначен Алексей Парикин, который будет отвечать за бюджет и госпрограмму, а также осуществлять координацию работы департаментов управделами, сельского хозяйства и потребительского рынка, управления по тарифам и управления ветеринарии. Также и. о. замгубернатора стали директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено и начальник департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов, которые будут курировать работу Севприроднадзора и Госжилнадзора, все стройки в городе, генплан, а также имущественные и земельные отношения. Департамент внутренней политики, управление информполитики и департамент общественной безопасности, за которые отвечал Сергей Толмачев, остаются в прямом подчинении губернатора.

По мнению политолога Владимира Джараллы, федеральный центр делает выводы, в том числе исходя из крымского опыта, и пытается подобными кадровыми назначениями укрепить власть на новых территориях. «Толмачев сумел выстроить достаточно эффективную систему управления и, самое главное, взаимодействия властей с гражданским обществом в Севастополе, сбалансировал ситуацию в городе, который до этого долгие годы сотрясали политические склоки и конфликты»,— отмечает эксперт. Он также считает, что вокруг новых российских территорий существует «неправильная расстановка акцентов со стороны информационного сообщества», которое показывает только проблемы, хотя реальная ситуация совершенно иная. «Там (в новых субъектах РФ.— “Ъ”) нет никакой катастрофы, но есть необходимость налаживания регулярной работы по решению повседневных проблем из-за низкой эффективности чиновничьего аппарата. Сама модель военно-гражданской администрации только обкатывается, и многие вопросы решаются на ходу. Толмачев как раз умеет выстраивать и систематизировать эти процессы»,— резюмирует господин Джаралла.

Александр Дремлюгин, Симферополь