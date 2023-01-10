Оригинальная версия

Пол Мескал стал претендентом на главную роль в продолжении фильма «Гладиатор». «Коммерсантъ Стиль» выясняет подробности и рассказывает о том, чем интересен этот 26-летний ирландский актер.

Карьера Пола Мескала набирает обороты: актер, который прославился в 2020 году после выхода мини-сериала «Нормальные люди», ведет переговоры о съемках в продолжении «Гладиатора» Ридли Скотта. Кинолюбители помнят, как был в свое время популярен этот фильм — в 2001 году он получил пять «Оскаров». Действие сиквела будет разворачиваться спустя годы после событий первого фильма, которые заканчиваются смертью его героя Максимуса (в исполнении Рассела Кроу). Ожидается, что Мескал сыграет главную роль — Люциуса, сына Лусиллы, который в первом фильме появляется лишь эпизодически. Дата выхода продолжения истории еще не определена, а пока стоит присмотреться к Полу Мескалу — его ролям и светским выходам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пол Мескал на гала-концерте LACMA Art + Film Gala 2021 в Музее искусств Лос-Анджелеса, 2021 год. Фото: Taylor Hill / WireImage / Getty Images Пол Мескал в костюме Ralph Lauren во время Уимблдона. Лондон, 2022 год. Фото: Darren Gerrish / WireImage for Ralph Lauren Вместе с партнершей по сериалу «Нормальные люди» Дейзи Эдгар Джонс на показе Aftersun. Лондон, 2022 год. Фото: Darren Gerrish / Getty Images На показе Fendi во время Недели моды в Милане, 2020 год. Фото: Marco Mantovani / GC Images Питер Сарсгаард, Дагмара Доминчик, Мэгги Джилленхол, Оливия Колман, Пол Мескал, Дакота Джонсон, Джесси Бакли и Эд Харрис на премьере фильма «Пропавшая дочь» в рамках 59-го Нью-Йоркского кинофестиваля, 2021 год. Фото: Monica Schipper / Getty Images for Netflix Пол Мескал и Джош О’Коннор на премьере фильма «Потерянная дочь», 2021 год. Фото: Monica Schipper / Getty Images for Netflix Пол Мескал, Мэгги Джилленхол и Дакота Джонсон на показе фильма «Потерянная дочь» в киноцентре Смита Рафаэля, Калифорния, 2021 год. Фото: Miikka Skaffari / Getty Images Пол со своей девушкой Фиби Бриджерс на гала-концерте LACMA Art + Film Gala 2021, Калифорния. Фото: Taylor Hill / WireImage / Getty Images Пол Мескал на церемонии вручения премии Fashion Awards 2021 в Королевском Альберт-Холле, Лондон, 2021 год. Фото: Mike Marsland / WireImage Фиби Бриджерс и Пол Мескал на благотворительном вечере MetGala в музее Метрополитен. Нью-Йорк, 2022 год. Фото: Taylor Hill / Getty Images Пол Мескал на показе Gucci Cosmogonie, в замке Кастель-дель-Монте. Италия, 2022 год. Фото: Daniele Venturelli / Getty Images for Gucci Пол Мескаль на показе драмы «Божьи творения» в Центре Робина Уильямса. Нью-Йорк, 2022 год. Фото: John Lamparski / Getty Images Пол Мескал — участник программы «Поздняя Ночь с Сетом Мейерсом», 2022 год. Фото: Lloyd Bishop / NBC / Getty Images На гала-концерте «Кабаре в клубе Кит-Кат». Лондон, 2022 год. Фото: John Phillips / Getty Images Пол после записи на BBC Radio. Лондон, 2022 год. Фото: Neil Mockford / GC Images / Getty Images Пол был защитником в юношеской футбольной команде ирландского клуба Maynooth, но после травмы отказался от спортивной карьеры. На фото: 2 апреля 2015 года, финал футбольного чемпионата EirGrid Leinster U21 в графстве Мит. Фото: Sportsfile / Corbis / Sportsfile / Getty Images Мелисса Баррера, Бенджамин Мильпье, Росси де Пальма и Пол Мескал на премьере фильма «Кармен» во время Международного кинофестиваля в Торонто, 2022 год. Фото: East News Следующая фотография 1 / 17 Пол Мескал на гала-концерте LACMA Art + Film Gala 2021 в Музее искусств Лос-Анджелеса, 2021 год. Фото: Taylor Hill / WireImage / Getty Images Пол Мескал в костюме Ralph Lauren во время Уимблдона. Лондон, 2022 год. Фото: Darren Gerrish / WireImage for Ralph Lauren Вместе с партнершей по сериалу «Нормальные люди» Дейзи Эдгар Джонс на показе Aftersun. Лондон, 2022 год. Фото: Darren Gerrish / Getty Images На показе Fendi во время Недели моды в Милане, 2020 год. Фото: Marco Mantovani / GC Images Питер Сарсгаард, Дагмара Доминчик, Мэгги Джилленхол, Оливия Колман, Пол Мескал, Дакота Джонсон, Джесси Бакли и Эд Харрис на премьере фильма «Пропавшая дочь» в рамках 59-го Нью-Йоркского кинофестиваля, 2021 год. Фото: Monica Schipper / Getty Images for Netflix Пол Мескал и Джош О’Коннор на премьере фильма «Потерянная дочь», 2021 год. Фото: Monica Schipper / Getty Images for Netflix Пол Мескал, Мэгги Джилленхол и Дакота Джонсон на показе фильма «Потерянная дочь» в киноцентре Смита Рафаэля, Калифорния, 2021 год. Фото: Miikka Skaffari / Getty Images Пол со своей девушкой Фиби Бриджерс на гала-концерте LACMA Art + Film Gala 2021, Калифорния. Фото: Taylor Hill / WireImage / Getty Images Пол Мескал на церемонии вручения премии Fashion Awards 2021 в Королевском Альберт-Холле, Лондон, 2021 год. Фото: Mike Marsland / WireImage Фиби Бриджерс и Пол Мескал на благотворительном вечере MetGala в музее Метрополитен. Нью-Йорк, 2022 год. Фото: Taylor Hill / Getty Images Пол Мескал на показе Gucci Cosmogonie, в замке Кастель-дель-Монте. Италия, 2022 год. Фото: Daniele Venturelli / Getty Images for Gucci Пол Мескаль на показе драмы «Божьи творения» в Центре Робина Уильямса. Нью-Йорк, 2022 год. Фото: John Lamparski / Getty Images Пол Мескал — участник программы «Поздняя Ночь с Сетом Мейерсом», 2022 год. Фото: Lloyd Bishop / NBC / Getty Images На гала-концерте «Кабаре в клубе Кит-Кат». Лондон, 2022 год. Фото: John Phillips / Getty Images Пол после записи на BBC Radio. Лондон, 2022 год. Фото: Neil Mockford / GC Images / Getty Images Пол был защитником в юношеской футбольной команде ирландского клуба Maynooth, но после травмы отказался от спортивной карьеры. На фото: 2 апреля 2015 года, финал футбольного чемпионата EirGrid Leinster U21 в графстве Мит. Фото: Sportsfile / Corbis / Sportsfile / Getty Images Мелисса Баррера, Бенджамин Мильпье, Росси де Пальма и Пол Мескал на премьере фильма «Кармен» во время Международного кинофестиваля в Торонто, 2022 год. Фото: East News

Ирина Кириенко