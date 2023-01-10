Оригинальная версия

Пол Мескал стал претендентом на главную роль в продолжении фильма «Гладиатор». «Коммерсантъ Стиль» выясняет подробности и рассказывает о том, чем интересен этот 26-летний ирландский актер.
Карьера Пола Мескала набирает обороты: актер, который прославился в 2020 году после выхода мини-сериала «Нормальные люди», ведет переговоры о съемках в продолжении «Гладиатора» Ридли Скотта. Кинолюбители помнят, как был в свое время популярен этот фильм — в 2001 году он получил пять «Оскаров». Действие сиквела будет разворачиваться спустя годы после событий первого фильма, которые заканчиваются смертью его героя Максимуса (в исполнении Рассела Кроу). Ожидается, что Мескал сыграет главную роль — Люциуса, сына Лусиллы, который в первом фильме появляется лишь эпизодически. Дата выхода продолжения истории еще не определена, а пока стоит присмотреться к Полу Мескалу — его ролям и светским выходам.