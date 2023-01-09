Количество корпоративных дефолтов выросло вдвое за 2022 год

В 2022 году 15 компаний не смогли исполнить обязательства по 31 выпуску облигаций. Это в два раза больше, чем годом ранее (7 и 11 соответственно). Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на подсчеты агентства «Эксперт РА», сделанные на основе данных Cbonds.

Крупнейший дефолт в прошлом году допустила OR Group (ранее — «Обувь России»): в январе она не заплатила по выпуску облигаций БО-07 на сумму более 592 млн руб. Последний дефолт был допущен ею 28 декабря — компания не сумела выплатить 159,95 млн руб. Также не справилась с обязательствами «Инвест-девелопмент», которая 21 апреля допустила дефолт по погашению номинала на 68,56 млн руб.

Чаще всего дефолты допускают корпоративные заемщики с рейтингом ниже ruBB и без рейтинга, уточнил младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Михаил Никонов. По его словам это связано с тем, что регионы, выпускающие муниципальные бонды, могут рассчитывать на поддержку правительства, а корпоративные заемщики с низким рейтингом — нет. Из-за этого риск дефолта для них выше.

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Лаура Кеффер