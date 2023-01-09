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Коммерсантъ FM
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Байден впервые посетил границу с Мексикой в должности президента

Президент США Джо Байден проинспектировал американо-мексиканскую границу в Эль-Пасо впервые с момента, когда он возглавил Белый дом. Глава государства встретился с губернатором Техаса, республиканцем Грегом Эбботтом, который выступает с критикой миграционной политики действующей администрации.

Господин Байден во время визита наблюдал, как пограничники демонстрировали обыск автомобилей на наркотики, деньги и другую контрабанду, передает AP. Губернатор передал президенту письмо, в котором тот обвиняет политику господина Байдена в хаосе на границе.

Президент провел в Эль-Пасо несколько часов. Как отмечает AP, город является крупнейшим коридором для незаконного пересечения границы. Во многом из-за того, что граждане Никарагуа пытаются получить убежище в США.

Джо Байден ранее распорядился расширить практику ускоренной депортации нелегальных мигрнатов и предложил впускать в страну на законных основаниях по 30 тыс. выходцев из Никарагуа, Кубы и Гаити в месяц. В 2022 году число нелегальных мигрантов впервые составило около 2,4 млн человек.

О проблеме нелегальной миграции в США — в материале «Ъ» «Мексика услышала стенания Вашингтона».

Леонид Уварчев

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