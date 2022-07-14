Мексика услышала стенания Вашингтона

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в среду завершил трехдневный визит в США встречей с предпринимателями двух стран. Ключевым же событием поездки стали его переговоры с главой Белого дома Джо Байденом. Встреча лидеров соседних государств, переживающих серьезный кризис в отношениях, завершилась на позитивной ноте. Мексиканский лидер пообещал выделить $1,5 млрд на развитие приграничной инфраструктуры, чтобы затормозить поток нелегальных мигрантов в США. Ожидается, что по итогам 2022 года будет поставлен рекорд — границу пересекут более 2 млн нелегалов. Американские избиратели считают это одной из ключевых проблем, что не может не беспокоить соратников Джо Байдена, готовящихся к выборам в Конгресс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Go Nakamura, Reuters Фото: Go Nakamura, Reuters

«Байден побеждает там, где Трамп потерпел поражение»,— с такими заголовками мексиканские газеты вышли по итогам состоявшейся в США встречи лидеров двух соседних стран — Джо Байдена и Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Ключевой итог — решение Мехико инвестировать $1,5 млрд в приграничную инфраструктуру. Напомним, что предыдущий президент США Дональд Трамп как раз добивался того, чтобы на обустройство границы шли деньги именно из мексиканского бюджета (правда, тогда шла речь конкретно о строительстве стены), но власти латиноамериканского государства на такие условия не соглашались. Теперь же атмосфера изменилась. «Проекты модернизации пограничных переходов создадут хорошо оплачиваемые местные рабочие места, повысят безопасность и сделают экономику более устойчивой к проблемам в цепочках поставок... Мексика обязалась инвестировать $1,5 млрд в приграничную инфраструктуру в период с 2022 по 2024 год»,— сказано в совместном коммюнике президентов.

Пресс-конференции по итогам встречи не было. Но зато в ее начале журналисты выслушали подробное выступление Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Даже складывалось впечатление, что мексиканский президент читает Джо Байдену лекцию. Он говорил около получаса, затронул многие вопросы взаимной обеспокоенности двух стран и даже углубился в историю мексиканско-американских отношений на многие десятилетия назад. Господин Байден в это время, по замечанию портала NPR, чувствовал себя «немного не в своей тарелке»: «по очереди ухмылялся, морщился, ерзал и делал заметки, пока президент Мексики произносил свою речь». При этом сам американский лидер не был многословен, а ограничился лишь дежурным приветствием. Он заявил, что рассматривает Мексику «как равноправного партнера» и что, «несмотря на заголовки, которые гонятся за хайпом», у Мексики и США «иногда крепкие и продуктивные отношения».

Столь обтекаемые формулировки президента США легко объяснимы. Встреча лидеров проходила в не самое простое время с точки зрения взаимодействия двух стран. Как отмечает агентство AP, по многим вопросам даже Дональду Трампу удавалось ладить с Мексикой лучше, чем Джо Байдену. И это несмотря на то что предыдущий президент позволял себе крайне резкие высказывания в адрес соседней страны и был решительно нацелен на борьбу с нелегальной иммиграцией из Мексики. Тем не менее именно при Джо Байдене у двух стран сложилось «полное несовпадение» по всем фронтам, цитирует AP бывшего посла Мексики в США Артуро Сарухана.

Так, например, в начале июня мексиканский президент отклонил приглашение Джо Байдена посетить Саммит Америк в Лос-Анджелесе. Произошло это в знак несогласия с тем, что на встречу не пригласили лидеров Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. Эти страны, по версии Вашингтона, не придерживаются демократических принципов. Мексиканский президент же настаивал, что без них решение вопросов в регионе не будет эффективным. Не добавило теплоты в отношения и то, что мексиканский президент открыто выступал против поддержки Вашингтоном Украины, назвав однажды американский подход «глупой ошибкой».

Нападки в адрес Мексики стали не редкостью и со стороны США. Критиковали в Вашингтоне политику мексиканского лидера, направленную на укрепление его власти и ослабление системы сдержек и противовесов в руководстве страны, а также неспособность остановить волну насилия и, в частности, убийств журналистов. Не раз американские власти выражали недовольство тем, что Мексика не торопится отказываться от ископаемых видов топлива в пользу чистой энергетики.

На этом фоне в своей речи во вторник господин Лопес Обрадор не без иронии напомнил, что стоимость галлона бензина в Мексике почти на доллар дешевле, чем в США. То есть он намекнул, что именно политика, столь критикуемая Белым домом, и позволила добиться заметной разницы в цене. «Пока вы ждете снижения цен на бензин в Соединенных Штатах, мы разрешили американцам, живущим недалеко от нашей границы, заправлять свои машины на мексиканской стороне по более низкой цене»,— отметил мексиканский президент.

Что же касается нелегальной миграции, то президент Мексики в своем выступлении пояснил: для улучшения ситуации в этой области нужна добрая воля Соединенных Штатов, а не только шаги с его стороны. Особенно остро этот вопрос встал после июньской трагедии, в результате которой погибли более 50 нелегальных иммигрантов: их обнаружили в Техасе внутри брошенной на 40-градусной жаре фуры. Многие погибшие были именно гражданами Мексики. Для мексиканской стороны важно в этом контексте добиться от Соединенных Штатов отмены мер, принятых еще при администрации Дональда Трампа. Эти меры допускают немедленную высылку из США обращающихся за убежищем мигрантов под предлогом чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19. Именно этот подход, по заверениям многих защитников прав человека, и приводит к отчаянным и небезопасным попыткам пересечения границы беженцами из Латинской Америки. Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе своего выступления также попросил администрацию Байдена упорядочить процесс легальной иммиграции и увеличить количество временных рабочих виз для мексиканцев.

В итоговом заявлении отмечается, что «трагическая гибель мигрантов» не останется без ответа. «Она укрепляет нашу решимость бороться с многомиллиардной преступной индустрией контрабанды мигрантов и активизировать наши усилия по устранению коренных причин миграции»,— говорится в документе.

В том, чтобы его положения выполнялись, администрация Джо Байдена крайне заинтересована. Напомним, что в ноябре в США пройдут выборы в Конгресс. А многие опросы общественного мнения показывают, что разрешение миграционного кризиса для американских избирателей сейчас находится в числе главных приоритетов. И пока на кардинальное улучшение ситуации ничто не указывает. Напротив, согласно прогнозам Управления таможенной и пограничной охраны США, по итогам 2022 года мексикано-американскую границу нелегально пересекут более 2 млн человек, что станет абсолютным историческим рекордом.

Екатерина Мур, Вашингтон