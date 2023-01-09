Росбанк решил помелочиться

Как стало известно “Ъ”, уже четвертый системно значимый банк в России завел себе микрокредитную компанию (МКК). В конце декабря 2022 года на этот рынок вышел Росбанк, купив ООО «Польза-Финанс». Выход в новую нишу, по мнению экспертов и участников рынка, призван расширить клиентскую базу банка. Профильные проекты крупных банков пока выглядят в целом успешными, хотя есть и те, кто, попробовав это направление, отказался от него.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Росбанк купил МКК «Польза-Финанс» (уставный капитал — 107,8 млн руб., специализируется на выдаче займов от 15 тыс. до 100 тыс. руб.), следует из данных ЕГРЮЛ. Согласно документу, смена собственника произошла 22 декабря 2022 года, предыдущий владелец — Андрей Манюхин. Данных об объеме активов и количестве клиентов найти не удалось.

Опрошенные “Ъ” участники рынка игрока с таким названием не знают. По оценке гендиректора консалтинговой компании «Евроэксперт» Екатерины Синогейкиной, сейчас на рынке мультипликаторы к капиталу составляют примерно 0,7, но в случае если «есть более или менее качественный портфель». Госпожа Синогейкина полагает, что МКК могла быть продана «не дороже 0,5 капитала». В Росбанке не ответили на запрос “Ъ”.

Теперь уже у четырех системно значимых банков есть собственные МФО. Две из них появились в конце 2021 — начале 2022 года. Это «А-деньги», где 73% принадлежит Альфа-банку, и «Быстрые покупки» Совкомбанка. У TCS Group Holding достаточно давно есть «Т-финанс». Из менее крупных, но активных на финансовом рынке игроков МФО в РФ можно назвать OTP Bank, банк «Синара», «Уралсиб», Экспобанк.

Росбанк до сих пор не занимался микрозаймами. Но крупные банки располагают базой большого числа отказников по своим классическим продуктам и не хотят терять их как клиентов, поэтому часть выдач необеспеченных займов уходит на связанные МФО, отмечает управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Росбанк, приобретая МКК, мог руководствоваться такой же логикой, считает эксперт.

Речь может идти о попытке усилить компетенции Росбанка в рознице, полагает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. «В конце 2022 года наблюдалась активизация крупных банков в розничном кредитовании в преддверии внедрения макропруденциальных лимитов (в первом квартале 2023 года ЦБ вводит количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов.— “Ъ”),— поясняет эксперт.— Мы не ожидаем проблем у банка в этой части при текущих вводных, но регулятор четко озвучил, что макропруденциальные лимиты будут ужесточаться». Среди возможных мотиваций Росбанка для покупки МКК господин Уклеин называет «желание обогатить клиентскую базу, достичь синергии от кросс-продаж продуктовой линейки банка».

По мнению господина Александрова, банк сосредоточится на работе в сегменте среднесрочных займов (IL) — в таком случае текущих компетенций должно быть достаточно, чтобы обрабатывать существующий поток заявок. Однако, обращает внимание эксперт, компания предлагает заполнять документы для их получения офлайн — для заполнения заявки выезжает агент, что «выглядит достаточно устаревшей практикой для весьма технологичного сегмента МФО».

В то же время председатель совета СРО МиР Эльман Мехтиев допускает, что именно практика выезда агентов к потенциальным клиентам оказалась привлекательной для Росбанка: «Это может помочь банку выйти на новых клиентов в новых регионах присутствия».

Те микрокредитные дочерние структуры банков, которые публикуют свои финансовые показатели, выглядят достаточно успешными. Так, чистая прибыль «Т-финанс» за январь—сентябрь 2022 года составила 2,5 млрд руб.— больше, чем у большинства независимых МФО. Прибыль «ОТП-Финанс» по итогам 2021 года (4,1 млрд руб.) даже превысила прибыль одноименного российского банка (2,8 млрд руб.).

Однако уже известны случаи, когда банки, развивавшие направление микрозаймов, в итоге отказывались от него. Например, в феврале 2020 года о запуске «моментального» микрокредита на 15 тыс. сообщал МТС-банк. Сейчас, как пояснили “Ъ” в банке, такой услуги больше нет по причине «отсутствия спроса среди тех клиентов, которых банк готов кредитовать». В 2022 году банк модифицировал продукт и использует в качестве одного из элементов других бизнес-линий, поясняли там, например при кредитовании покупок в магазинах-партнерах.

Ольга Шерункова, Полина Трифонова