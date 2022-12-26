Особенности национальной смертности

Исследователи из Высшей школы экономики изучили влияние локальных факторов на итоговую смертность в результате пандемии COVID-19 (ее оценивали как разницу фактической и прогнозной смертности). Как и везде в мире, показан вклад в распространение и, соответственно, смертность от инфекции миграционной активности. Также «на нее» работал высокий уровень экономической активности населения. В то же время выяснилось, что доля пенсионеров в населении региона, наоборот, связана с избыточной смертностью обратной связью — вероятно, в силу склонности пожилых людей к соблюдению ограничений и осторожности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пандемия дала ученым новые наборы данных, позволяющие изучать национальные и региональные особенности ее развития

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Пандемия дала ученым новые наборы данных, позволяющие изучать национальные и региональные особенности ее развития

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В России избыточная смертность во время пандемии коронавируса могла быть связана с набором социально-экономических факторов, отличающихся от зафиксированного для развитых стран. К такому выводу в своем исследовании пришли аналитики департамента прикладной экономики Высшей школы экономики Марина Колосницина и Михаил Чубаров. Как указывают авторы работы, исследователи пандемии коронавируса в развитых странах установили, что на распространение вируса влиял целый ряд факторов помимо противоэпидемических мер государства — от структуры населения до количества зеленых насаждений в городах. В своей работе они попытались определить, можно ли подтвердить такую связь для российской статистики об избыточной смертности населения — напомним, именно этот показатель, который отражает превышение реального числа смертей над прогнозным, был признан наиболее адекватным способом учесть всех умерших в результате пандемии как в РФ, так и в мире.

Как показало исследование Высшей школы экономики, среди демографических факторов подтверждена положительная связь между избыточной смертностью и численностью мигрантов — как в других странах, так и в РФ коронавирусная инфекция быстрее распространялась в тех регионах, где мобильность населения оказалась выше. В то же время избыточная смертность оказалась относительно низкой в регионах с более высокой долей пенсионеров среди населения. Такую корреляцию авторы работы объясняют тем, что люди этой возрастной группы, во-первых, не работают и объективно имеют меньше социальных контактов, во-вторых, более осторожны и добровольно соблюдают требования самоизоляции.

В число экономических факторов, повышающих избыточную смертность, отмечают авторы работы, входит относительно высокий доход в пересчете на душу населения. В более богатых регионах уровень деловой активности выше и больше людей продолжали работать даже во время карантина, предполагают авторы исследования, однако отмечают, что зарубежные работы продемонстрировали обратную связь. Напротив, влияние другого экономического фактора — безработицы,— который также оказался положительно связан с избыточной смертностью, было подтверждено и для РФ, и для других стран. Можно предположить, что люди, потерявшие работу в связи с закрытием предприятий, были вынуждены искать вакансии или подработки и не могли работать удаленно.

Отметим, что выводы авторов исследования в целом соответствуют тому рейтингу регионов, который можно составить на основе статистики Росстата — в нем лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область, регионы с высоким уровнем дохода и долей мигрантов. Впрочем, они же являются лидерами по доле пожилых и традиционно демонстрируют невысокий уровень безработицы.

Анастасия Мануйлова