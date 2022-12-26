Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Особенности национальной смертности

В ВШЭ оценили влияние региональных факторов на итоги COVID-19

Исследователи из Высшей школы экономики изучили влияние локальных факторов на итоговую смертность в результате пандемии COVID-19 (ее оценивали как разницу фактической и прогнозной смертности). Как и везде в мире, показан вклад в распространение и, соответственно, смертность от инфекции миграционной активности. Также «на нее» работал высокий уровень экономической активности населения. В то же время выяснилось, что доля пенсионеров в населении региона, наоборот, связана с избыточной смертностью обратной связью — вероятно, в силу склонности пожилых людей к соблюдению ограничений и осторожности.

Пандемия дала ученым новые наборы данных, позволяющие изучать национальные и региональные особенности ее развития

Пандемия дала ученым новые наборы данных, позволяющие изучать национальные и региональные особенности ее развития

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Пандемия дала ученым новые наборы данных, позволяющие изучать национальные и региональные особенности ее развития

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В России избыточная смертность во время пандемии коронавируса могла быть связана с набором социально-экономических факторов, отличающихся от зафиксированного для развитых стран. К такому выводу в своем исследовании пришли аналитики департамента прикладной экономики Высшей школы экономики Марина Колосницина и Михаил Чубаров. Как указывают авторы работы, исследователи пандемии коронавируса в развитых странах установили, что на распространение вируса влиял целый ряд факторов помимо противоэпидемических мер государства — от структуры населения до количества зеленых насаждений в городах. В своей работе они попытались определить, можно ли подтвердить такую связь для российской статистики об избыточной смертности населения — напомним, именно этот показатель, который отражает превышение реального числа смертей над прогнозным, был признан наиболее адекватным способом учесть всех умерших в результате пандемии как в РФ, так и в мире.

Как показало исследование Высшей школы экономики, среди демографических факторов подтверждена положительная связь между избыточной смертностью и численностью мигрантов — как в других странах, так и в РФ коронавирусная инфекция быстрее распространялась в тех регионах, где мобильность населения оказалась выше. В то же время избыточная смертность оказалась относительно низкой в регионах с более высокой долей пенсионеров среди населения. Такую корреляцию авторы работы объясняют тем, что люди этой возрастной группы, во-первых, не работают и объективно имеют меньше социальных контактов, во-вторых, более осторожны и добровольно соблюдают требования самоизоляции.

В число экономических факторов, повышающих избыточную смертность, отмечают авторы работы, входит относительно высокий доход в пересчете на душу населения. В более богатых регионах уровень деловой активности выше и больше людей продолжали работать даже во время карантина, предполагают авторы исследования, однако отмечают, что зарубежные работы продемонстрировали обратную связь. Напротив, влияние другого экономического фактора — безработицы,— который также оказался положительно связан с избыточной смертностью, было подтверждено и для РФ, и для других стран. Можно предположить, что люди, потерявшие работу в связи с закрытием предприятий, были вынуждены искать вакансии или подработки и не могли работать удаленно.

Отметим, что выводы авторов исследования в целом соответствуют тому рейтингу регионов, который можно составить на основе статистики Росстата — в нем лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область, регионы с высоким уровнем дохода и долей мигрантов. Впрочем, они же являются лидерами по доле пожилых и традиционно демонстрируют невысокий уровень безработицы.

Анастасия Мануйлова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...