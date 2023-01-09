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Мурино получит школу по концессии

Власти Всеволожского района Ленобласти и ИСГ «Мавис» подписали соглашение о строительстве

Администрация Всеволожского района Ленинградской области при участии правительства региона и ИСГ «Мавис» заключили соглашение о возведении школы на 1175 мест в Мурино стоимостью 1,7 млрд рублей. Более миллиарда выделяется из федерального бюджета по программе Минпросвещения. Механизм федерального софинансирования интересен как регионам, так и застройщикам, признают эксперты, хотя процедура отбора проектов длительная и сложная.

В прошлом году Мурино официально стал самым большим городом Ленобласти, обойдя Гатчину, которой уступал в 2021 году

В прошлом году Мурино официально стал самым большим городом Ленобласти, обойдя Гатчину, которой уступал в 2021 году

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В прошлом году Мурино официально стал самым большим городом Ленобласти, обойдя Гатчину, которой уступал в 2021 году

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Школу на 1175 мест на Екатерининской улице в Мурино планируется сдать в четвертом квартале 2024 года. Инвестор берет на себя обязательства по проектированию и строительству образовательного учреждения. На софинансирование проекта из федерального бюджета выделено более миллиарда рублей, общая стоимость строительства оценивается в 1,7 млрд рублей. Финансирование проекта будет осуществляться Сбербанком.

В новой школе, помимо кабинетов, будут оборудованы локации для дополнительных занятий и внеклассной деятельности, а также места для отдыха. Внутридворовое пространство школы заполнят спортивные и игровые зоны для разных возрастных групп, а также площадки для практических занятий.

Отбор проектов на строительство социальных объектов в регионах с федеральным софинансированием проводится по госпрограмме «Развитие образования» Министерства просвещения РФ. «Определенные правительством РФ критерии отбора можно условно разделить на сутевые и технические, предусматривающие наличие определенной законодательной и нормативной базы, а также обязательств региона,— объясняет Александр Демин, руководитель Экспертного центра по девелопменту в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.— В части основных требований федеральное правительство базируется на понятном многим региональным застройщикам принципе расчетного дефицита мест в образовательных учреждениях на рассматриваемой территории муниципального образования». Этот принцип реализуется через расчет коэффициента потребности в местах для обучения на территориях, где дефицит мест в образовательных учреждениях подтверждается и покрывается за счет обучения по вторую смену. Учитывается также и демографический фактор, обращает внимание господин Демин.

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на 1 января 2022 года Муринское городское поселение насчитывало 90,5 тыс. жителей, а сам город Мурино — более 89,6 тыс. Таким образом, в прошлом году Мурино официально стало самым большим городом Ленобласти, обойдя Гатчину, которой уступало в 2021 году.

«Можно предположить, что Минпросвещения при ранжировании заявок основное внимание уделяет именно указанным числовым критериям, что вполне логично. Документация готовится субъектом федерации на этапе конкурсного отбора, и частное лицо — концессионер — напрямую с министерством не взаимодействует»,— уточняет господин Демин.

Кто оплатит долгожданную школу в Новом Девяткино

Как рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский, в 2021 году регион подавал семь заявок в Минпросвещения России, но из-за жестких условий конкурса прошла только одна школа в Мурино. По словам господина Барановского, после длительной экспертизы проектной документации и согласования условий с концессионером теперь можно приступать к строительству объекта. «Путь этот непростой, но позволяет ускорить реализацию новых проектов образовательных учреждений. В следующем году направим на конкурс ряд новых важных объектов. Например, школу на 1600 мест в Кудрово и школу на 1175 мест в Новом Девяткино (см. «Ъ-СПб» от 08.12.2022)»,— напомнил зампред правительства Ленобласти.

Господин Демин согласен, что за счет федерального софинансирования данная программа Минпросвещения интересна как региону, так и застройщикам, у которых в любом случае возникает обязанность по строительству социальных объектов. «Архитектура, современное функциональное наполнение и исполнение объектов социальной инфраструктуры, в первую очередь школ, становятся важнейшими конкурентными преимуществами девелоперских проектов. А механизмы концессионных соглашений позволяют застройщику максимально контролировать данный процесс и качество создаваемого объекта»,— заключает эксперт.

Александра Тен

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