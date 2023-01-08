Из-за мороза школы Удмуртии будут работать дистанционно 9 января

В Удмуртии большинство школ и учреждений дополнительного образования из-за аномальных холодов переходят на дистанционный режим работы 9 января. О таком решении сообщила администрация Игринского района, Сарапула и Можги, а также главы Воткинска и Глазова. При этом детские сады продолжат работать в штатном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Напомним, ранее о решение перейти на дистанционное обучение в школах сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Аномально холодная погода ожидается в Удмуртии в период до 11 января. Так, 9 января, по данным гидрометцентра, в республике ожидается мороз до -30° ..-36°.