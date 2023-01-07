Школы Ижевска перейдут на дистанционное обучение 9 января из-за холодов

9 января школы и учреждения дополнительного образования в столице Удмуртии переведут на дистанционное обучение. Как сообщил во «ВКонтакте» глава Ижевска Олег Бекмеметьев, данное решение связано с аномальными холодами. Детские сады работают в штатном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Режим работы образовательных учреждений в другие дни будут регулировать в зависимости от ситуации.

Напомним, 8 января в Удмуртии ожидается похолодание до -30...-35 °С. Аномально холодная погода ожидается в Удмуртии в период до 11 января.