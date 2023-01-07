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Коммерсантъ FM
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Глава ПЦУ впервые провел рождественскую службу в Киево-Печерской лавре

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний впервые проводит в Успенском соборе Киево-Печерской лавры рождественскую литургию. В настоящее время Нижняя лавра по-прежнему находится в ведении Украинской православной церкви (УПЦ).

Украинские СМИ публикуют видеозаписи из собора, где запечатлен митрополит ПЦУ в окружении прихожан, журналистов и людей в военной форме. Под Киево-Печерской лаврой дежурят сотрудники полиции и национальной гвардии.

Вчера, 6 января, национальный заповедник Киево-Печерская лавра заключил с ПЦУ соглашение о проведении в Успенском соборе рождественского богослужения. Данное решение было раскритиковано представителями УПЦ, расценившими проведение Епифанием службы в Успенском соборе как «силовой захват» храма.

ПЦУ была создана в декабре 2018 года. В январе 2019-го она получила статус автокефалии от Константинопольского патриарха. РПЦ и УПЦ не признали новую церковь и считают ее раскольнической.

Андрей Сапожников

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