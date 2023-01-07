Министр обороны Украины считает, что Киев выполняет миссию НАТО

Украина в конфликте с Россией выполняет миссию НАТО, заявил министр обороны Алексей Резников. Он объяснил это тем, что Североатлантический альянс ранее объявил РФ своей угрозой.

«Мы выполняем миссию НАТО сегодня. Они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие»,— сказал господин Резников телеканалу «1+1». По его мнению, Киев сейчас, как щит, «прикрывает весь цивилизованный мир, весь Запад».

НАТО по итогам саммита в Мадриде в конце июня 2022 года утвердили новую стратегическую концепцию, в которой РФ названа «наиболее значительной и прямой угрозой» безопасности союзников, а также в целом миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Решение было принято на фоне военной операции на Украине. НАТО вместе с США отказываются напрямую принимать участие в конфликте, но поддерживают Киев антироссийскими санкциями и поставками вооружения.

О том, как НАТО объявило РФ главной угрозой,— в материале «Ъ» «Архипелаг кулак».

Леонид Уварчев