FT: Тайвань планирует создать аналог Starlink для защиты от Китая

Тайвань ведет переговоры с местными и международными инвесторами для реализации космическим агентством TASA проекта в области спутниковых интернет-технологий, сообщают источники Financial Times (FT). По их сведениям, власти островного государства планируют запустить аналог спутниковой системы Starlink компании SpaceX, вдохновившись ее ролью во время событий на Украине.

«Мы собираемся преобразовать наш проект спутниковой связи на низкой околоземной орбите в компанию»,— приводит FT комментарий представителя TASA. Министр цифровых технологий Тайваня Одри Тан подчеркнула, что руководство страны считает практику использования Starlink на Украине успешной, поскольку даже «во время крупномасштабной катастрофы» украинские официальные лица и журналисты имеют доступ к сети.

Тайваньская сторона, в частности, обратилась за финансированием к Draper Associates — американскому венчурному фонду, работавшему со SpaceX и Tesla. Представители Draper комментировать ситуацию отказались.

Как пояснила госпожа Тан, запуск спутниковой системы потребует «несколько лет». Главной целью проекта она назвала обеспечение «социальной устойчивости».

С февраля 2022 года украинская сторона получила около 22 тыс. антенн Starlink. 20 декабря министр по вопросам цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что SpaceX поставит стране еще свыше 10 тыс. терминалов Starlink в ближайшее время.

Обострение в отношениях Тайваня и КНР фиксируется с середины 2022 года: 26 декабря Министерство обороны островного государства сообщило о крупнейшем нарушении его зоны ПВО китайскими военными самолетами за всю историю наблюдений. Председатель КНР Си Цзиньпин ранее сказал президенту США Джо Байдену, что тайваньский вопрос является «красной линией» в китайско-американских отношениях.

Андрей Сапожников