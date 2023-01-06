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Citizen представляет умные часы с искусственным интеллектом

Компания Citizen анонсировала умные часы CZ Smart, особенностью которых стал искусственный интеллект и технологии Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса США (NASA), сообщает The Verge. В продаже Citizen CZ Smart, работающие на операционной системе Wear OS и совместимые со смартфонами на базе Android и iOS, появятся в начале 2023 года по цене от $350.

Умные часы CZ Smart

Умные часы CZ Smart

Фото: Citizen

Умные часы CZ Smart

Фото: Citizen

Часы, доступные в корпусе 41 мм и 44 мм, оснащены 1,28-дюймовым OLED-дисплеем, чипом Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ в сочетании с 1 Гб оперативной и 8 Гб встроенной памяти. Батарея обеспечивает до 24 часов автономной работы с быстрой зарядкой за 40 минут. Есть микрофоны и динамик для приема звонков, набор датчиков для отслеживания функций организма и контроля физической активности.

Особенностью нового аксессуара стало приложение CZ Smart YouQ, которое с помощью нейросетей от IBM Watson Studio анализирует собранные датчиками данные и формирует информацию о хронотипе (жаворонок, сова или что-то среднее) пользователя. Для оценки психомоторного состояния владельца предусмотрено приложение Alert Monitor, основанное на алгоритмах, с помощью которых NASA оценивает усталость астронавтов во время экспедиций на Международную космическую станцию. При высоком уровне усталости пользователь получит предупреждение и рекомендации, как снять усталость.

Максим Вершинин

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