Главные новости к утру 6 января

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложенное президентом России Владимиром Путиным рождественское перемирие. Он считает, что Москва под этим предлогом готовится «к новой волне агрессии». США и Европа также не поддержали предложение РФ.

США сегодня объявят новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость может составить рекордные $2,85 млрд.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц договорились отправить Украине боевые машины пехоты Bradley и Marder. Кроме того, Берлин намерен передать Киеву батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Джо Байден считает, что боевые действия на Украине находятся в «критической точке». Он заявил об эффективности применения на Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, хотя Киев еще несколько дней назад говорил, что только готовится к поставкам. О влиянии российской военной операции

Палата представителей США с 11-го раза не смогла выбрать спикера. В последний раз девять туров голосования проходили в 1923 году, больше — только 1859 году, когда потребовалось 44 тура. О проблеме

Экс-премьер Дагестана Магомед Абдулаев насмерть сбит в Махачкале. Ему был 61 год.

В Мексике задержан наркобарон Овидио Гусман Лопес. Это привело к столкновениям на улицах, ранению и гибели десятков человек, 250 автомобилей были угнаны. Во время задержания были подбиты два вертолета и самолет.

Шестеро россиян вызваны на Матч звезд НХЛ. В турнире могут принять участие Александр Овечкин, Никита Кучеров, Андрей Свечников, Игорь Шестеркин, Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко.

2022 год в России стал вторым по уровню тепла за историю метеонаблюдений. Среднегодовая температура составила -1°C.