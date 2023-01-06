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Коммерсантъ FM
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Экс-премьер Дагестана Магомед Абдулаев насмерть сбит в Махачкале

В Махачкале автомобиль ВАЗ насмерть сбил Магомеда Абдулаева — бывшего председателя правительства Дагестана и экс-ректора Дагестанского государственного педагогического университета. Ему был 61 год.

МВД по Дагестану сообщило, что 55-летний житель Кизилюрта сбил человека вне зоны пешеходного перехода. «61-летний местный житель был доставлен в больницу, где в последующем скончался от полученных тяжких телесных повреждений»,— сообщило МВД. Представитель ведомства подтвердил ТАСС, что речь идет о господине Абдулаеве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Магомед Абдулаев возглавлял правительство Дагестана в 2010–2013 годах. Он был назначен на пост, когда президентом был Дмитрий Медведев. По сообщениям СМИ, господин Абдулаев и господин Медведев учились вместе в аспирантуре. В 2015 году, когда господин Абдулаев возглавлял дагестанский университет, против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, из-за его нарушений в вузе было похищено больше 20 млн руб., предназначенных для единовременных выплат студентам. В 2017 году стало известно, что расследование завершено, однако о судебном разбирательстве или судьбе уголовного дела не сообщалось.

Леонид Уварчев

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