Байден считает, что боевые действия на Украине находятся в «критической точке»

Президент США Джо Байден заявил о важности продолжения поддержки Украины. По его мнению, ситуация находится в «критической точке». Американский лидер также заявил об эффективности применения на Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

«Сейчас война на Украине находится в критической точке. Мы должны делать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии, а Россия не пытается замедлить темпы»,— сказал господин Байден на совещании с членами кабмина. Его слова приводятся на сайте Белого дома.

Господин Байден напомнил, что он договорился с канцлером Германии Олафом Шольцом отправить Украине боевые машины пехоты Bradley и Marder — американского и немецкого производства соответственно. Он пообещал, что США помогут Украине «защищаться от российских ударов с воздуха».

Президент США заявил, что ЗРК Patriot уже «работают, и россияне начинают осознавать». По его словам, они «работают хорошо и сильно помогают». Вместе с тем, 4 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что подготовка к передаче систем Patriot только началась.

США сегодня, 6 января, могут объявить крупнейший пакет военной помощи Украине — на $2,85 млрд. По информации американских СМИ, в него войдут десятки машин Bradley.

О влиянии российской военной операции на международные отношения — в материале «Ъ» «Полюса обетованные».

Леонид Уварчев