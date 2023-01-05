В Аргентине зафиксировали рост родильного туризма среди россиянок

В 2022 году в Аргентине зафиксировали рост количества русских туристов, приехавших в страну с целью рождения ребенка. Как сообщил The Guardian глава консульского отдела посольства России в Аргентине Георгий Полин, в 2022 году в страну переехало от 2 тыс. до 2,5 тыс. россиян. Многие из них, по его словам,— женщины, которые планируют рожать в Аргентине.

По оценкам главы консульского отдела, в 2023 году это число может увеличиться до 10 тыс. россиян. Руководитель агентства по оказанию услуг беременным россиянкам Ева Пекурова подчеркнула, что такой спрос на поездки в Аргентину объясняется безвизовым режимом в течение 90 дней и более.

При этом процесс продления пребывания в стране или подача заявления на получение ВНЖ «достаточно простой», утверждает Ева Пекурова. Родители ребенка, родившегося в Аргентине, могут получить гражданство страны менее чем за два года. Аргентинский паспорт позволяет совершать безвизовые краткосрочные поездки в 171 страну, в том числе в страны Евросоюза, Великобританию и Японию.

После начала военной операции на Украине Аргентина не присоединилась к санкциям против России. Президент Аргентины Альберто Фернандес на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Буэнос-Айрес не поддерживает проведение спецоперации на Украине, но считает нецелесообразным введение санкций в отношении России или ее граждан.

Лусине Баласян