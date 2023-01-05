Главные новости к утру 5 января

Эстония прорабатывает механизм передачи Украине замороженных €17 млрд российских активов, заявил глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу. Когда могут быть переданы денежные средства, он не уточнил.

Владимир Путин наградит шестерых военных, помогавших при разборе завалов в ходе обстрела в Макеевке, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Кремль эту информацию пока не комментировал.

Сеть McDonald's намерена покинуть Казахстан, сообщает Bloomberg. Причиной стало то, что связанные с военной операцией ограничения оставили эту страну без замены российским мясным поставкам.

Странам ЕС рекомендовано требовать тест на COVID-19 у прибывающих из Китая. Пересмотреть рекомендации планируется в середине января.

Более 3 тыс. человек не пропустили через границу РФ и Финляндии в 2022 году, сообщили в финской погранслужбе. За год число выписанных на границе штрафов выросло втрое — до 958.

Число прибывших в Европу украинских беженцев превысило 7,9 млн человек, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Больше всего беженцев приняла Россия — более 2,8 млн.

Президент Сербии Александр Вучич назвал девять стран, отозвавших признание независимости Косово. В список вошли Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия, Мальдивы. Недавно аналогичное решение приняла десятая страна, но пока неизвестно, какая.

Amazon сократит 18 тыс. сотрудников, сообщил гендиректор компании Энди Джесси. Изначально речь шла об увольнении около 10 тыс. человек.

Президент США Джо Байден подтвердил, что США могут отправить Украине БМП Bradley. В какие сроки планируется поставить боевые машины, неизвестно.

Результаты аудита долга «Молдовагаза» перед «Газпромом» появятся в конце января, заявил вице-премьер Андрей Спыну. Во время аудита должны выяснить сумму долга, как он был накоплен и кто в этом виноват.