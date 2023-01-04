Вучич назвал девять стран, отозвавших признание независимости Косово

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что 106 стран не признают независимость Косово, 84 признают, еще три страны — «не до конца». В ходе ежегодной итоговой пресс-конференции он раскрыл, какие девять стран отозвали признание Косово.

«У нас есть десять стран, которые отозвали признание: Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия, Мальдивы… Ожидаем и десятую»,— рассказал господин Вучич (цитата по ТАСС).

На этой неделе глава сербского МИДа Сербии Ивица Дачич заявил, что десятая страна отозвала признание независимости Косово, но не уточнил, какая. Раньше власти Сербии не раскрывали список стран, передумавших признавать Косово.

В декабре в Косово началось обострение, когда около 350 косовских полицейских вторглись на север республики, населенный сербами. В стране 10 декабря после начались акции протестов. Сербия перевела вооруженные силы в режим боевой готовности, но 29 декабря этот режим отменили.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Президент Сербии организовал разбор баррикад».

Лаура Кеффер