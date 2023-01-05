ООН: число прибывших в Европу украинских беженцев приближается к 8 млн

Количество беженцев, прибывших в страны Европы из Украины с начала российской военной операции, достигло 7 915 287 человек. Об этом говорится на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Только за последнюю неделю число беженцев увеличилось на 18 462.
По данным УВКБ, с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года больше всего беженцев приняла Россия — 2 852 395. В число стран, принявших более 100 тыс. человек, вошли:
- Польша (1 553 707),
- Германия (1 021 667),
- Чехия (476 025),
- Италия (173 231),
- Испания (164 705),
- Великобритания (152 200),
- Болгария (148 451),
- Франция (118 994),
- Румыния (106 786),
- Словакия (105 205),
- Молдавия (102 103).
В национальных программах временной защиты и поддержки участвуют 4 905 293 беженца. В общей сложности с 24 февраля из Украины в соседние страны выехали 17 139 782 человека, в обратном направлении — 9 180 679.
Евросоюз (ЕС) обещал принимать украинских беженцев минимум до марта 2024 года. В ноябре The New York Times писала, что в Европе возник конфликт из-за неравенства в правах беженцев из Украины и из других стран. Кроме того, у стран ЕС возникли проблемы с согласованием вопроса распределения беженцев между странами.