ООН: число прибывших в Европу украинских беженцев приближается к 8 млн

Количество беженцев, прибывших в страны Европы из Украины с начала российской военной операции, достигло 7 915 287 человек. Об этом говорится на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Только за последнюю неделю число беженцев увеличилось на 18 462.

По данным УВКБ, с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года больше всего беженцев приняла Россия — 2 852 395. В число стран, принявших более 100 тыс. человек, вошли:

Польша (1 553 707),

Германия (1 021 667),

Чехия (476 025),

Италия (173 231),

Испания (164 705),

Великобритания (152 200),

Болгария (148 451),

Франция (118 994),

Румыния (106 786),

Словакия (105 205),

Молдавия (102 103).

В национальных программах временной защиты и поддержки участвуют 4 905 293 беженца. В общей сложности с 24 февраля из Украины в соседние страны выехали 17 139 782 человека, в обратном направлении — 9 180 679.

Евросоюз (ЕС) обещал принимать украинских беженцев минимум до марта 2024 года. В ноябре The New York Times писала, что в Европе возник конфликт из-за неравенства в правах беженцев из Украины и из других стран. Кроме того, у стран ЕС возникли проблемы с согласованием вопроса распределения беженцев между странами.

Лаура Кеффер