Молдавия ждет результатов аудита долга перед «Газпромом» к концу января

Первые результаты аудита долга «Молдовагаза» перед «Газпромом» появятся в конце января, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну. Он уточнил, что во время аудита должны выяснить величину долга, как он был накоплен и кто в этом виноват.

По словам господина Спыну, Молдавия «не против оплачивать долг, если он есть», но не хочет оплачивать не свои долги. «К концу января у нас должен быть первый результат процесса аудита... Если "Газпром" не признает независимый аудит, то мы не сможем говорить об урегулировании задолженности, поскольку никто не понимает, как она появилась»,— сказал министр в эфире телеканала Vocea Basarabiei (цитата по «РИА Новости»).

В ноябре «Газпром» грозил сократить поставки топлива в Молдавию из-за того, что часть газа «оседала» на Украине, но в итоге решил этого не делать. С декабря Молдавия прекратила поставки газа из России. В том же месяце республика заявила о достижении независимости от российского газа. «Молдовагаз» оплатил поставки «Газпрома» за ноябрь и декабрь, хотя президент республики Майя Санду обвиняла российскую компанию в невыполнении обязательств.

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Лаура Кеффер