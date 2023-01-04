Президент Южной Кореи поручил наладить производство малозаметных дронов в 2023 году

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль поручил Минобороны начать подготовку в массовому производству малозаметных беспилотников. Запустить производство дронов должны к концу 2023 года. Об этом сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на офис президента.

Решение принято на совещании по обеспечению обороны Южной Кореи против беспилотников. На нем присутствовали представители Минобороны, Управления по нацбезопасности при своей администрации, Комитета начальников штабов, Управления оборонных разработок. Во время совещания Юн Сок Ёль подчернул, что армия страны должна иметь потенциал, который позволит дать «более чем соразмерный ответ» КНДР.

Минобороны Южной Кореи также поручили создать подразделение, которое будет заниматься выполнением задач с помощью беспилотников. «Приказываю создать объединенное подразделение беспилотников, выполняющее многоцелевую миссию по наблюдению, разведке, операциям, а также в течение года создать систему массового производства небольших, трудно обнаруживаемых беспилотников»,— цитирует «Рёнхап» слова Юн Сок Ёля.

26 декабря беспилотники КНДР вторглись в южнокорейское воздушное пространство, один из БПЛА подлетел к Сеулу. Один из поднятых по тревоге южнокорейских легких штурмовиков KA-1 потерпел крушение, летчики успели катапультироваться. Военные Южной Кореи принесли извинения и сказали, что БПЛА было трудно обнаружить из-за небольшого размера.

Подробнее — в материале «Ъ» «Разбор пролетов».

Олеся Павленко