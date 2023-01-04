Новый посол США в РФ Линн Трейси приступит к своим обязанностям в ближайшие дни

Новый посол США в России Линн Трейси приедет в Москву в ближайшие дни, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Ранее господа Трейси работала заместителем главы дипломатической миссии США в Москве.

«Линн Трейси недавно была утверждена на должность. Насколько я знаю, посол с нетерпением ждет, чтобы приступить к своим обязанностям в Москве»,— сказал Нед Прайс на брифинге. «Я знаю, что в ближайшие дни у посла будет возможность возглавить миссию в Москве»,— добавил он. Представитель Госдепартамента подчеркнул, что каналы связи с Россией особенно важны «во время напряженности».

Кандидатуру Линн Трейси выдвинул президент США Джо Байден. До этого она была главой американской дипмиссии в Армении. Госпожа Трейси работала в Москве в качестве заместителя посла в 2014–2017 годах.

Предыдущий посол США в России Джон Салливан, прибывший в Россию в декабре 2019 года, досрочно покинул свой пост 4 сентября 2022 года. Джон Салливан досрочно оставил свой пост из-за тяжелой болезни жены. Она болела раком. После ухода Джона Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве исполняла его заместитель Элизабет Руд.

Как Линн Трейси готовится возглавить дипмиссию США в России в условиях беспрецедентного кризиса — читайте в материале «Трудная доля посольская».

Анастасия Ларина