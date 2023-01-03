Умер экс-председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов

В Подмосковье у себя на даче около 19:00 умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Об этом «Ъ» сообщили его родственники. Ему было 80 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Хасбулатов

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Руслан Хасбулатов

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Позже ТАСС со ссылкой на помощника господина Хасбулатова сообщил, что похороны пройдут 5 января в Грозном.

Руслан Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. В 1965 году господин Хасбулатов закончил Московский государственный университет, в 1980 году защитил диссертацию на степень доктора экономических наук.

В марте 1990 года Руслана Хасбулатова избрали народным депутатом РСФСР. 5 июня 1990 года его назначили первым заместителем председателя Верховного совета РСФСР, 10 июня того же года — и. о. председателя Верховного совета РСФСР. 19 октября 1991 года господин Хасбулатов получил пост председателя Верховного совета Российской Федерации. Он был автором воззвания «К гражданам России», осуждающего действия ГКЧП во время августовского путча 1991 года.

С 1994 года Руслан Хасбулатов был заведующим кафедрой мировой экономики в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова.

Олеся Павленко