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Чем известен Руслан Хасбулатов

3 января в Подмосковье умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Чем он известен — в справке «Ъ».

Руслан Хасбулатов

Руслан Хасбулатов

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Руслан Хасбулатов

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Руслан Имранович Хасбулатов родился 22 ноября 1942 года в Грозном. В возрасте двух лет вместе с семьей был депортирован в Казахскую ССР. В 1966 году окончил юридический факультет МГУ имени Ломоносова.

С 1965 по 1967 годы — секретарь комитета комсомола МГУ имени Ломоносова. В 1970–1972 годы работал инструктором и ответственным организатором отдела пропаганды и агитации центрального комитета ВЛКСМ.

С 1972 по 1979 годы занимался методической работой, в том числе координировал исследования Института научной информации по общественным наукам и возглавлял разработки нормативных материалов одного из отделов Научно-исследовательского института проблем высшей школы.

С 1979 года — старший преподаватель кафедры политэкономии Московского института народного хозяйства (ныне — Российский экономический университет имени Плеханова). С1984 по 1990 годы заведовал там кафедрой экономики зарубежных стран. В 1989 году выдвинут коллективом Московского института народного хозяйства кандидатом в народные депутаты СССР.

В 1990 году избран народным депутатом РСФСР. С июня 1990 по октябрь 1991 года — первый зампредседателя Верховного совета Бориса Ельцина.

С 10 июля 1991 года — исполняющий обязанности председателя и затем председатель Верховного совета РСФСР. В этом статусе в августе 1991 года осудил действия ГКЧП, назвав их «реакционным антиконституционным переворотом». В декабре 1991 года высказался за ратификацию Верховным советом РСФСР Беловежских соглашений, выход из союзного договора и прекращение существования СССР.

В декабре 1992 года на VII съезде народных депутатов РСФСР выступил с критикой президента и правительства России. В сентябре 1993 года президент РФ Борис Ельцин распустил Съезд народных депутатов и Верховного совета РФ. В ответ Верховный совет на экстренном заседании принял решение о прекращении полномочий Бориса Ельцина и возложил руководство страной на вице-президента Александра Руцкого.

3 октября 1993 года начались столкновения между сторонниками президента Бориса Ельцина и Верховного совета под руководством Руслана Хасбулатова, которые привели к перестрелкам в центре Москвы и расстрелу Белого дома.

4 октября 1993 года после штурма Белого дома Руслана Хасбулатова арестовали по обвинению в организации массовых беспорядков. С 4 октября 1993 года по 25 февраля 1994 года господин Хасбулатов находился в заключении в следственном изоляторе Лефортово в Москве. Его освободили по амнистии, объявленной Госдумой.

В августе-сентябре 1994 года безуспешно пытался организовать переговоры между российскими властями и одним из лидеров чеченских сепаратистов Джохаром Дудаевым. Эти переговоры вошли в историю как «миротворческая миссия профессора Хасбулатова». Рассматривал возможности расширения автономии Чечни в составе России.

В 2003 году выступал против экстрадиции из Великобритании в Россию одного из лидеров сепаратистов Ахмеда Закаева. В августе 2003 года планировал баллотироваться на пост президента Чечни, но в итоге не подал документы в Центризбирком. В 2021 году поддержал переизбрание на новый срок главы республики Рамзана Кадырова.

После завершения политической карьеры преподавал в РЭУ имени Плеханова, в том числе заведовал кафедрой мировой экономики.

Доктор экономических наук (тема диссертации — «Современный государственно-монополистический капитализм Канады»). Член-корреспондент РАН. Награжден медалью «За трудовую доблесть».

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