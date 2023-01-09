Негромкие перемещения триллионов

В экономике «длинные» и тесно связанные с культурными изменениями крупные процессы на фоне более масштабных и трагических событий, случается, привлекают внимания меньше, чем заслуживают: на фоне военных сводок мало у кого, кроме сервисного сектора, есть желание думать о норме сбережений домохозяйств РФ. Однако, хотя реальные связи и в настоящем, и тем более в будущем этих «низких» материй с «возвышенными», по крайней мере, сейчас описывать сложно, не стоит отмахиваться от факта: умонастроения населения отражают и очень значимые изменения в структуре трат, которые вызваны продолжающимся бумом сбережений. В этом убеждает опубликованная Банком России накануне Нового года статистика сбережений сектора домохозяйств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Бутрин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Дмитрий Бутрин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Квартальные данные о сбережениях, производная от данных по международной инвестпозиции РФ, публикуются с опозданием в сравнении с данными платежного баланса, впрочем, поведение сбережений домохозяйств за третий квартал 2022 года важно, помимо прочего, для того, чтобы осознавать, как в условиях начавшегося до военной операции РФ на Украине бума сбережений домохозяйства реагируют на происходящее. Летом 2022 года ЦБ неоднократно и довольно тревожно комментировал рост нормы сбережений, который (в зависимости от интерпретации) может быть вызван и формированием населением «финансовой подушки» под будущие тяжелые времена, и эволюционной сменой модели потребления, которая бы происходила и в других обстоятельствах,— и сочетанием этих процессов. Цифры Банка России не дают прямого ответа на вопрос «что это?» — но, по крайней мере, позволяют оценить масштабы происходящего. Так, за третий квартал 2022 года чистый прирост финансовых вложений домохозяйств (новые вложения минус новые обязательства) составил 2,6 трлн руб.— после некоторого замедления во втором квартале эта цифра снова растет, и по итогам прошлого года финансовые активы домохозяйств в РФ, видимо, достигнут уровня годового ВВП или превзойдут его — при накопленных обязательствах менее 25% ВВП. Депозитный бум второго квартала резко снизился в третьем — но накопленное за лето 2022 года намного превышает суммы, снятые с депозитов в марте. Депозиты в третьем квартале в основном утекали в банки-нерезиденты (прирост — 1,5 трлн руб.), почти 1 трлн остался за квартал на руках в виде наличных рублей. Бум акций продолжается: за квартал население вложило в них также почти 1 трлн руб.

Мотивации тех или иных массовых решений домохозяйств, касающихся уже миллионов людей, сейчас еще рано пытаться вычислять — но игнорировать их в попытках ответить на более общий вопрос «что происходит в России?», видимо, уже нельзя: происходит вот это, и это плохо соотносится с тезисами о «росте бедности» и схожими расхожими мнениями — происходит другое.