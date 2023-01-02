Главные новости к утру 2 января

Украинский беспилотник атаковал поселок в Климовском районе Брянской области. В результате поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Воздушную тревогу объявили в половине областей Украины. Сообщалось о взрывах в Киеве и в Киевской области, а также в Запорожье, Днепре, Мелитополе и в Черкасской области. Тревогу отменили к утру 2 января.

В Москве проиндексировали транспортные тарифы со 2 января. Индексация прошла ниже уровня инфляции, сообщили в Дептрансе столицы. Также стал платным транзитный проезд по Московскому скоростному диаметру, тариф на него составит 950 руб.

Израиль нанес удар по аэропорту Дамаска, в городе сработала система противовоздушной обороны. В результате погибли двое сирийских военных, еще двое получили ранения.

В 2022 году на Украине объявляли воздушную тревогу 14 870 раз. По подсчетам Госпогранслужбы Украины, чаще всего воздушная тревога звучала на востоке страны.

В Оренбургой области запретили использование беспилотников. Указ об этом подписал глава региона Денис Паслер, он уже вступил в силу.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что цены на газ в стране будут высокими даже после сокращения инфляции. По его мнению, в 2023 году инфляция в Германии составит 7%.

В 2023 году половине стран Евросоюза угрожает рецессия, всего около трети стран мира могут столкнуться с падением экономики. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.