В Оренбургской области запретили использование беспилотников

Глава Оренбургской области Денис Паслер запретил использовать беспилотные летательные аппараты в регионе. Указ об этом был подписан в конце 2022 года, он уже вступил в силу. Об этом сообщило местное издание «Оренбург медиа».

Запрет введен для усиления охраны общественного порядка и безопасности из-за введения в регионе режиме базовой готовности. Использовать дроны смогут только правительственные организации и их подрядчики.

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также режима базовой готовности в большинстве российских регионов 19 октября 2022 года. Ранее использование беспилотников запретили в Волгоградской, Ростовской, Калужской области и других регионах.

Олеся Павленко