Министерство обороны поспорит с «Буревестником» за 151 млн рублей

Министерство обороны РФ обратилось в арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к АО ЦНИИ «Буревестник» (нижегородское предприятие, входящее в «Уралвагонзавод», специализируется на разработке и производстве ствольных артиллерийских систем).

Военные намерены взыскать с института 151,4 млн руб. неустойки за нарушение условий государственного контракта, заключенного в 2019 году. Суд предложил сторонам представить подлинники документов по контракту и произвести двустороннюю сверку расчетов.

Также арбитраж удовлетворил ходатайство представителя «Буревестника» о том, чтобы судебное разбирательство проходило в закрытом режиме – в материалах дела присутствует информация, составляющая коммерческую тайну производителя. Разбирательство по претензии военного ведомства отложено на 27 января.

Как ранее отмечал «Ъ-Приволжье», ЦНИИ «Буревестник» участвует и в патентном споре с госорганами – прокуратура требует, чтобы в патенте на самоходную артиллерийскую установку правообладателем была также указана Российская Федерация.

Иван Сергеев