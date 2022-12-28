Прокуратура требует указать Россию в патенте на самоходные артустановки

Прокуратура Нижегородской области обратилась в суд по интеллектуальным правам с иском к ПАО «Мотовилихинские заводы» и ЦНИИ «Буревестник» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») в интересах Минобороны РФ, следует из судебной картотеки.

Ведомство просит признать недействительным патент предприятий на промышленный образец «Самоходная артиллерийская установка». Прокуратура требует выдать новый патент, в котором правообладателем будет указана еще и Российская Федерация.

Представители «Мотовилихинских заводов» возражают против иска. Третьими лицами к делу привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности и ЗАО «Специальное конструкторское бюро». Разбирательство по делу назначено на февраль 2023 года.

Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» выпускает оборонную и гражданскую продукцию, специализируется на артиллерийских и минометных вооружениях.

Владимир Зубарев